Сьогодні реалії такі, що серед демократичних країн лише США спроможні формувати порядок денний у світі, а відтак, впливати на російсько-українську війну.

Видео дня

А без США світ буде ще гірший, бо вакуум влади у світі заповнять набагато гірші за ідеологічним спрямуванням країни.

Тому навіть якщо нам дуже не подобається Трамп, треба знайти можливості з ним працювати, і навіть душити в обіймах. Навіть якщо не всі його пропозиції подобаються. Саме так робить більшість європейських лідерів, бо розуміють, що іншої країни, ніж США, від яких залежить їхня стратегічна безпека просто немає.

Бо дипломатія – це не про висловлення симпатій, чи антипатій. І точно не про справедливість. Це про результат для своєї країни за всяку ціну. Тим більше, що Путін сам і без нашої допомоги може розвалити власні "мирні ініціативи", бо йому важко зараз зупинити війну і, при цьому, уникнути соціальних конфліктів всередині Росії.

Вкрай шкідливо думати, що Європа здатна замінити американську допомогу. Не замінить навіть близько. Європі самій треба гарантії безпеки та військова спроможність, яку вони ніби посилюють, але це відбувається, ну, дуже повільно.

Я б поважав тезу, що Європа може замінити США, якби ЄС спромігся бодай на одну самостійну геополітичну дію, незалежну від Вашингтону. Але всі збори рішучої "коаліції рішучих" завершувалися лише рішучим зверненням до Трампа гарантувати безпеку їхнім місіям. А сам європейський щит посипався від десятка анонімних дронів.

Тому поки Трамп при владі, треба знайти способи з ним домовлятися. Україна має для нього стати не проблемою, а приводом говорити про власні успіхи. Звісно, так не буде завжди, а, наприклад, до наступних виборів у США. А поки вони не відбулися, треба вміти говорити із Трампом.

Говорити – насамперед про гарантії безпеки. Цих гарантій має бути багато і вони мають бути виражені у конкретних цифрах – грошах, датах, календарних планах на роки вперед. Це — найпринциповіше питання. Будуть гарантії – буде держава, і вся решта питань буде вирішена з часом.

І, звісно, я розумію, що кажу неприємні речі. Але якщо хтось має кращі новини — я буду радий помилитися у своїх оцінках.