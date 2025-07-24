Таиланд нанес удары по военным целям в Камбодже, на границе произошли столкновения: что происходит. Фото и видео

Таиланд при менилавиацию против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы, что стало поворотным моментом в затяжном конфликте между соседними государствами. Камбоджа отреагировала резко, пообещав "решительный ответ" на агрессивные действия Бангкока.

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Причиной ударов стала эскалация после инцидента с подрывом тайского солдата на мине, приведшего к серьезному ухудшению дипломатических отношений между странами. Это – самый глубокий кризис в их истории за последние годы, пишет CNN.

Вооруженное обострение на границе

В четверг утром вдоль спорной линии границы произошли боевые столкновения между тайскими и камбоджийскими военными. По сообщению военных Таиланда, Камбоджа первой открыла огонь, обстреляв базу вблизи храма Та Муен Тхом, расположенного в приграничном районе провинции Сурин.

Кроме того, камбоджийские силы якобы использовали беспилотник для разведки перед нападением и применили тяжелое вооружение против гражданской инфраструктуры. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей, а часть жителей региона была эвакуирована.

По данным тайской армии, в результате столкновений ранены по меньшей мере два солдата. Министерство здравоохранения Таиланда сообщило, что больницы в провинции Сурин начали эвакуацию пациентов в более безопасные районы.

The Gardian со ссылкой на армию Таиланда пишет, что девять тайских мирных жителей погибли в результате вооруженного конфликта в трех провинциях. Среди погибших был 8-летний мальчик.

Воздушная операция Таиланда

В ответ на нападение Таиланд поднял в воздух истребители F-16, которые нанесли удары по позициям камбоджийской армии. Второе региональное командование сообщило об "уничтожении" двух региональных военных штабов на камбоджийской стороне.

Заместитель представителя армии Таиланда полковник Рича Суксуванонт заявил, что авиаудары были направлены только на военные цели.

Со стороны Камбоджи подтвердили факт авиаударов, в частности, об атаке вблизи пагоды Ват Кео Сиха Кири Сварак, которая, как утверждает Пномпень, расположена на ее территории. Камбоджа заявила, что удары нарушают ее суверенитет.

Камбоджа обвинила Таиланд в агрессии

Официальный представитель камбоджийского Минобороны заявил, что военные действовали в рамках самообороны, реагируя на "неспровоцированное вторжение" тайских сил. Генерал-лейтенант Мали Сочеата подчеркнул, что Камбоджа уважает мир, но не допустит нарушения ее территории. Страна заявила о снижении статуса дипломатических отношений до самого низкого уровня.

Премьер-министр Хун Манет заявил, что удары поразили позиции вблизи двух храмов в провинциях Оддар Меанчей и Преах Вихеа. По его словам, у правительства Камбоджи не было другого выбора, как ответить силой на "вооруженную агрессию".

"Камбоджа всегда придерживалась позиции мирного решения проблем, но в этом случае у нас нет другого выбора, кроме как ответить вооруженной силой на вооруженную агрессию", – сказал премьер-министр.

Министерство обороны Камбоджи подтвердило, что авиаудары Таиланда поразили его территорию, и заявило, что "решительно ответит".

"Истребитель F-16 сбросил (две) бомбы на дорогу, ведущую к пагоде Ват Кео Сиха Кири Сварак", – говорится в заявлении, имея в виду район на спорной границе Камбоджи и Таиланда. "Все эти районы находятся на территории Камбоджи".

Что предшествовало

Ситуация обострилась на фоне политической нестабильности в Таиланде. Премьер Паетонгтарн Чинавата была отстранена от обязанностей после утечки разговора с экс-лидером Камбоджи Хун Сеном, где она критиковала тайскую армию. Это еще больше подорвало доверие внутри страны и способствовало эскалации конфликта.

Напряженность между двумя государствами имеет глубокую историческую подоплеку. Таиланд и Камбоджа имеют сложные отношения как сотрудничества, так и соперничества. Они имеют общую 800-километровую сухопутную границу, которая в значительной степени нанесена на карту Францией, когда она правила Камбоджей, на которой периодически происходят военные столкновения и которая является источником политической напряженности.

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