"Готовы прекратить огонь": вслед за Украиной Трамп бросился мирить Камбоджу и Таиланд

В субботу, 26 июля, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. По словам Трампа, обе стороны выразили готовность прекратить огонь и начать переговоры о мире.

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Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social. Он активно включился в урегулирование конфликта, который недавно вспыхнул между Камбоджей и Таиландом, и получил положительные сигналы от обоих правительств.

Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение боевых действий

Трамп сообщил, что премьер Камбоджи уже согласился на прекращение боевых действий. Похожую позицию, по его словам, выразил и временный глава правительства Таиланда.

"Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и миру. Они также стремятся вернуться к "столу переговоров" с Соединенными Штатами, что, по нашему мнению, неуместно делать, пока боевые действия не прекратятся. Они договорились немедленно встретиться и быстро разработать соглашение о прекращении огня и, наконец, МИР!" – написал Трамп.

Он добавил, что для него было честью иметь дело с обеими странами. У них длинная и богатая история и культура.

"Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!" – добавил политик.

До этого Трамп проинформировал, что пообщался с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда, и это был "очень хороший разговор".

"Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и МИРА. Сейчас я собираюсь передать это послание премьер-министру Камбоджи. После разговора с обеими сторонами, прекращение огня, мир и процветание кажутся естественными. Скоро увидим!" – отметил Трамп.

Ранее Трамп сравнил новый конфликт в Юго-Восточной Азии с напряжением между Пакистаном и Индией, которое, по его словам, также удалось остановить благодаря усилиям США. По его утверждению, оба государства согласились встретиться в ближайшее время, чтобы разработать текст соглашения о прекращении боевых действий и возвращении к дипломатии.

Трамп пригрозил странам из-за столкновений

Американский лидер также прямо предупредил обе страны, что Соединенные Штаты приостановят торговые переговоры с ними, если те не согласятся на мирное урегулирование. "Мы сейчас ведем торговлю с обеими странами, но не хотим заключать никакого соглашения ни с одной из них, если они воюют, – и я им об этом сказал!", – подчеркнул он.

"Я пытаюсь упростить сложную ситуацию! Много людей погибает в этой войне, но это очень напоминает мне конфликт между Пакистаном и Индией, который был успешно прекращен", – отметил Трамп.

Боевые действия президент уже сравнил с конфликтом между Пакистаном и Индией, который удалось успешно остановить. Правительства Таиланда и Камбоджи получили угрозу, что торговые переговоры с США будут приостановлены, если они не согласятся на прекращение огня.

"Мы, кстати, по совпадению, ведем торговые переговоры с обеими странами, но не хотим заключать соглашения ни с одной из них, пока они воюют - и я им это прямо сказал!", - написал он.

Что предшествовало

Хотя отношения между этими странами Юго-Восточной Азии оставались в целом стабильными после конфликта 2011 года, когда погибли десятки людей, давние споры из-за демаркации границ периодически вспыхивают. Корни конфликта уходят во времена французского колониального господства. Споры о территориальной принадлежности участков вблизи границы сохраняются до сих пор. Камбоджа уже обратилась в Международный суд ООН, тогда как Таиланд отказывается признавать его юрисдикцию в этом вопросе.

Значительная часть современных пограничных споров между соседями вытекает из различных карт, основанных на тексте франко-сиамских договоров начала 1900-х годов, которые определяли границы между Таиландом и Камбоджей, которая тогда была частью Французского Индокитая.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля Таиланд применил авиацию против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы, что стало поворотным моментом в затяжном конфликте между соседними государствами. Камбоджа отреагировала резко, пообещав "решительный ответ" на агрессивные действия Бангкока. Из-за столкновений обе страны были вынуждены эвакуировать более 100 000 человек из опасных зон.

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