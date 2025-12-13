Тайсон Фьюри возвращается в бокс ради супербоя со знаменитым супертяжем. Названы соперник и сроки

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) планирует возобновить карьеру ради поединка с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).. Как сообщает The Ring, организатор Турки Аль аш-Шейх рассматривает возможность проведения этого боя в 2026 году в рамках проекта Riyadh Season.

По информации источника, перед очной встречей оба боксера могут провести промежуточные поединки. Фьюри предлагается один бой, тогда как у Джошуа запланированы два выхода на ринг, включая поединок в Майами против Джейка Пола, который должен состояться в ближайшее время. Именно наличие промежуточных боев может повлиять на сроки или саму возможность организации супербоя.

Фьюри и Джошуа уже несколько лет обсуждают потенциальную встречу, однако ранее стороны так и не смогли довести переговоры до финала.

Наиболее близкими к бою они были в 2021 году, когда планировался поединок за звание абсолютного чемпиона мира, но тогда Фьюри был обязан провести реванш с Деонтеем Уайлдером.

Оба британца впоследствии потерпели поражения от Александра Усика и лишились чемпионских титулов. Каждый из них получил шанс на немедленный реванш, однако вновь уступил украинскому боксеру.

Напомним, что Фьюри завершил карьеру 14 февраля, что стало уже третьим разом, когда он "вешал перчатки на гвоздь". В 2017-м Тайсон огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Фьюри возвращался на ринг.

