'Активный день': Зеленский сообщил о ходе переговоров по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 12 декабря, принял несколько докладов от Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды. Также он рассказал о ходе подготовки к переговорам.

Об этом он сообщил в своем Telegram. По его словам, Украина активно работает на трех направлениях переговоров.

Переговорные направления Киева

На площадке в Германии, по словам президента, готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины.

"С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, Сил безопасности", – сказал он.

В США, как резюмирует президент, стартовала работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям под контролем премьер-министра Юлии Свириденко, вице-премьер-министра Тараса Качки и министра экономики Алексея Соболева.

Третье направление работы посвящено контактам советников по нацбезопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

"Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между Соединенными Штатами, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей "коалиции желающих". С нашей стороны модерирует Умеров. На всех направлениях цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными", – отмечает президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины побывал у военных в Купянске, где вручил им государственные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, президент выступил на заседании "коалиции желающих", акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

