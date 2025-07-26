Эвакуировали более 100 тыс. человек: вооруженный конфликт между Таиландом и Камбоджей набирает обороты

Между Таиландом и Камбоджей снова набирает обороты конфликт, накануне которого происходили интенсивные бои с использованием разнообразного вооружения в нескольких приграничных районах. Из-за столкновений обе страны были вынуждены эвакуировать более 100 000 человек из опасных зон.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что соседние государства имеют давнюю историю пограничной напряженности.

Что известно

В субботу, 26 июля, министерство обороны Таиланда сообщило о начале военно-морской операции после того, как камбоджийские войска вторглись в три отдельных района провинции Трат на востоке страны. По словам представителей оборонного ведомства, тайские морские силы совершили контрнаступление и вытеснили камбоджийских военных со своей территории.

В то же время Камбоджа обвинила тайскую сторону в расширении наступления вглубь ее территории и ударах по гражданской инфраструктуре: школам, пагодам и жилым домам. Тайские войска применили тяжелую артиллерию по районам за пределами непосредственной зоны боевых действий. Таиланд подтвердил гибель шестерых своих солдат и более 60 раненых с начала боевых действий в четверг, 24 июля.

Камбоджа, в свою очередь, заявила о 13 погибших, среди которых пятеро военных, и около 70 раненых. Это самое кровавое столкновение между странами за последние десять лет. Эскалация конфликта произошла на фоне давних пограничных споров. В мае два тайских военных были ранены из-за подрыва на минах, а один камбоджийский солдат погиб во время пограничной перестрелки.

Таиланд и Камбоджа подчеркивают, что их действия направлены исключительно на самооборону. В Бангкоке требуют, чтобы Камбоджа прекратила боевые действия до заключения официального перемирия. В субботу, 26 июля, тайская армия сообщила о новых столкновениях в провинции Са Кеао, что увеличило количество охваченных конфликтом приграничных регионов до шести из семи.

Другие страны призывают участников конфликта к прекращению огня

Несмотря на призывы США, Китая и Малайзии к немедленному прекращению огня, Таиланд настаивает на урегулировании конфликта в двустороннем формате. Премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что его правительство согласилось на предложенное перемирие при посредничестве главы правительства Малайзии Анвара Ибрагима. Однако Таиланд, по его словам, в последний момент отказался от этой договоренности.

Во время специального заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 25 июля, в котором участвовали представители обеих стран, прозвучали призывы к сдержанности и мирному урегулированию. Впрочем, Таиланд не собирается первым сворачивать военные действия, настаивая, что именно Камбоджа должна сделать первый шаг к прекращению конфликта.

В материале отмечается, что конфликт разворачивается в крайне неблагоприятный момент для обеих стран, которые одновременно сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, в частности с потенциальным введением высоких пошлин со стороны США. Пока Индонезия, Филиппины и Вьетнам уже заключили торговые соглашения с администрацией Трампа, Таиланд, чья экономика сильно зависит от экспорта, до сих пор остается вне договоренностей.

Пограничные столкновения могут еще больше обострить внутриполитическую ситуацию в Таиланде. Глава правительства Паетонгтарн Чинаватру уже отстранена от исполнения обязанностей из-за возможных просчетов в решении пограничного спора. Ее партия "Феу Тай", которая возглавляет коалицию, потеряла стабильное большинство после выхода одного из ключевых партнеров в прошлом месяце, и теперь оказалась перед угрозой новой волны протестов, направленных на смену власти.

Что предшествовало

Напряженность между двумя государствами имеет глубокую историческую основу. Таиланд и Камбоджа имеют сложные отношения как сотрудничества, так и соперничества. Они имеют общую 800-километровую сухопутную границу, которая в значительной степени нанесена на карту Францией, когда она правила Камбоджей, на которой периодически происходят военные столкновения и которая является источником политической напряженности.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июля стало известно, что Таиланд применил авиацию против камбоджийских военных целей вдоль спорной границы. Это стало поворотным моментом в длительном конфликте между соседними государствами. Камбоджа отреагировала резко и пообещала решительный ответ на агрессивные действия Бангкока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!