Режиссер-клипмейкер Таня Муиньо: одесситка, которую знает весь мир, но свое будущее она связывает только с Украиной

Имя Тани Муиньо известно всем, кто интересуется современной музыкой. Одна из самых востребованных режиссеров-клипмейкеров, многократная обладательница престижных музыкальных премий YUNA, M1 Music Awards, Hollywood Music Video, она сотрудничает как со звездами мирового уровня – таких как Кэти Перри, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Дуа Липа, Гарри Стайлс, Сэм Смит, Розалия Yangblud, Cardi B, Lizzo, Post Malone , так и с украинскими исполнителями, среди которых MONATIK, Ева Бушмина, Настя Каменских, Вера Брежнева, Надя Дорофеева. Известна Муиньо и как режиссер, поставившая номер для украинских исполнительниц alyona alyona Jerry Heil на "Евровидении-2024" в шведском Мальме.

Между Одессой и Гаваной

Таня Муиньо родилась 7 декабря 1989 года в городе Болград Одесской области в семье украинки и кубинца. Ее отец, Роберт Муиньо, приехал в Украину по студенческому обмену, но встретил мать Тани, влюбился в нее, женился и решил остаться на родине своей жены. У супругов родилась дочь Таня, но, когда девочке исполнилось полгода, семья решила переехать на Кубу. В Гаване они прожили более семи лет, там у Тани родились три брата и сестра. Сегодня Муиньо признается, что за давностью лет помнит о Кубе немного, но одно из главных ее впечатлений – открытые и доброжелательные люди, живущие в этой стране, а еще – ощущение свободы, которым было буквально пронизано все ее детство.

"Дитя MTV"

Выбор будущей профессии Таня связывает с появлением в их семье… спутникового телевидения. Благодаря "тарелке" она открыла для себя мир музыкальных клипов – ярких, динамичных, с ритмичной музыкой. Прибегая домой из школы, девочка первым делом включала телевизор и – под сопровождение музыкальных программ – делала уроки, за что сама себя в шутку называла "дитя MTV". Становиться клипмейкером Таня тогда не собиралась – просто получала удовольствие от композиций, но, когда количество прослушанной ею музыки согласно известному философскому закону перешло в качество, случилось то, что иначе как судьбой и не назовешь.

"Jealousy" и другие успехи в фешн-индустрии

Свою карьеру Муиньо начала в фешн-индустрии – сначала работала моделью, а затем стилистом, и ее профессионализм оценили многие звезды, с которыми она сотрудничала. Почувствовав себя максимально уверенно в этой отрасли, Таня вместе с другой одесситкой, Сашей Стукальской – в 2012 году основала одежный бренд, назвав его "Jealousy", что в переводе означает "страх потери того, что уже имеешь, и желание иметь то, чего у тебя пока нет". Создавая свою первую коллекцию, девушки ориентировались на яркие цвета, пестрые принты и легкий налет ретро – такая одежда была рассчитана на сложные, но при этом романтичные натуры. Неудивительно, что дебютный показ "Jealousy" привлек внимание к марке, одна из коллекций которой даже была представлена и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, и она начала активно развиваться, а ее одежда – хорошо продаваться. Параллельно Муиньо сама снимала моделей, которые эти изделия демонстрировали, поскольку ей не всегда нравилось качество работы фешн-фотографов, а затем и стала делать видеоролики – ее не устраивала статичность, по ее собственным словам, она хотела, чтобы "все двигалось". Совершенно неожиданно друзья предложили Тане снять клип для начинающего украинского исполнителя MONATIK, чему она очень удивилась, поскольку режиссерского образования у нее не было – Муиньо получала знания в области мировой экономики и программирования. Но желание попробовать себя в новой сфере взяло верх, а результат так понравился заказчикам, что Таня еще долго работала с командой MONATIK, в общей сложности сняв полтора десятка клипов этого исполнителя.

Хочешь сделать хорошо, сделай сам

Как режиссер-клипмейкер Муиньо вышла на международный уровень в 2019 году, когда сняла клип для Кэти Перри на композицию "Small Talk", набравший 25 миллионов просмотров, затем – в 2020-м – для британского исполнителя Yangblud, еще через год – два клипа для американской рэперши Cardi B, набравшие 167 и 285 миллионов просмотров. В каждой своей работе Муиньо контролировала создание клипа на всех его стадиях – от начальной до финальной, поэтому и результат оказывался впечатляющим. Отличительными чертами ее видеоклипов является наличие в них кругов, овалов и волнистых линий, а также монохром и металл в конструкциях. "У меня есть свой вкус и стиль, – говорит Муиньо в интервью, – любая работа должна с чего-то сочетаться и на чем-то основываться. К тому же я стараюсь сделать все как можно лучше". Не зря Таня признается, что является перфекционисткой, поэтому всегда руководствуется принципом: хочешь сделать хорошо, сделай сам.

Работа мечты с горьким привкусом

Полномасштабная война России против Украины застала Муиньо за работой – она снимала клип британского исполнителя Гарри Стайлса на его песню "As It Vas". Страшная новость не остановила ее и не заставила прервать любимое занятие – напротив, она только ускорилась и активизировалась. Впоследствии Таня скажет, что одно из самых счастливых и одно из самых страшных событий в ее жизни удивительным образом совпали: над очень важным для себя творческим проектом она работала во время военных действий на ее родине. "Я всегда мечтала поработать с Гарри Стайлсом, – говорила впоследствии Таня, – поскольку он – мой любимый исполнитель, но у этой работы был горький привкус".

"Содружество людей, содружество женщин, содружество дев"

Еще одной ступенькой в карьере Муиньо стала ее работа над выступлением украинских исполнительниц alyona alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024", которое проходило в шведском городе Мальме – сама она называет эту работу "проникновением в новое творческое измерение". По словам певиц, для которых Таня поставила потрясающий номер, их сотрудничество подчеркивало идею песни, которую можно сформулировать как "содружество людей, содружество женщин, содружество дев". В начале совместной работы alyona alyona и Jerry Heil рассказали Муиньо, какую душевную боль и, одновременно, надежду они вкладывают с свою композицию, и уже через несколько дней она поразила их своим видением, которое не только совпало с их концепцией, но и вывело ее на новый – более высокий – уровень.

"Режиссер года" от HollywoodMusicVideo

В апреле 2025 года Муиньо получила престижную награду – международную премию Hollywood Music Video в номинации "Режиссер года". Настолько высоко был оценен клип, который на песню "Disease" она сняла для американской певицы Леди Гаги. Можно сказать, что это видео стало настоящим прорывом в творчестве Муиньо – в нем она продемонстрировала зрителям свой уникальный подход к созданию клипов, поразив воображение зрителей соединением технического и эмоционального начала – современных спецэффектов с моральной и чувственной глубиной. Фотографию с призом – стеклянной статуэткой, выполненной в виде "катушки" с кинопленкой –Таня выложила в своем Instagram.

Будущее – с Украиной

Свое будущее Муиньо связывает только с Украиной. Как уроженка Одесской области, Таня считает Одессу – "самым любимым городом на планете", в котором она не только отдыхает, но и набирается сил для будущего творчества. "Моя мечта, – говорит она в интервью, – восстановить знаменитую Одесскую киностудию и в полной мере возродить национальный украинский кинематограф". Возможно, со временем Таня попробует свои силы не только в клипах, но в полном кинематографическом метре, и, по ее словам, если это произойдет, то только на ее родине – в Украине.