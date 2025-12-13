Самому молодому 25 лет: в Украину уже прибыли 114 политзаключенных из Беларуси. Фото

В субботу, 13 декабря, в Украину из Беларуси вернулись 114 политзаключенных в рамках мероприятия по возвращению гражданских лиц. Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Там заверили, что работа над возвращением других граждан продолжается.

"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц. В результате предварительных договоренностей и результативных переговоров с белорусской стороной, на запрос и при содействии американских партнеров и работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Украине передано 114 гражданских лиц, среди них – украинцы, которые содержались на территории Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Возвращенных политзаключенных лично встречал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

В Координационном штабе отметили, что самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет, а его жена вернулась домой во время предыдущего обмена. Он вместе с другими гражданскими украинцами был задержан в Беларуси и обвинен в якобы работе на украинские спецслужбы.

Кроме того, Украине были переданы граждане Беларуси, осужденные по политическим мотивам и заключенные на длительный срок. Среди них известные белорусские общественные и политические деятели – Мария Александрова, Виктор Бабарико, журналистка Марина Золотова и другие. После оказания необходимой медицинской помощи освобожденные белорусы, по собственному желанию, будут доставлены в Польшу и Литву.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Спасибо также всем привлеченным государственным структурам за помощь и совместную работу", – указано в сообщении.

Все освобожденные украинские и иностранные граждане получат необходимую медицинскую помощь.

"Координационный штаб продолжает свою работу. Работаем над возвращением всех!" – говорится в сообщении.

