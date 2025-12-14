Таиланд готовится к большой войне? На границе с Камбоджей объявлен комендантский час

Из-за обострения конфликта с Камбоджей на прибрежных территориях спорного региона на побережье Сиамского залива Таиланд объявил комендантский час в юго-восточной провинции Трат. Местные власти заявили, что ограничения призваны обеспечить безопасность граждан и защиту территориального суверенитета.

Военные отметили строгий контроль за соблюдением режима и передвижением людей в зоне риска. Об этом сообщает The Nation.

Согласно приказу военного командования, комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат, граничащих с камбоджийской провинцией Кох Конг. Жителям запрещено покидать дома с 19:00 до 5:00, а в случае срочной необходимости они должны получить разрешение от военных, полиции или местных администраций, таких как главы подрайонов и сельские старосты.

Военные также отметили, что будут осуществлять проверки, обыски и контроль передвижения людей в случаях подозрения на угрозы безопасности. Приказ будет действовать до дальнейшего сообщения о его отмене или изменении времени.

Это уже второй регион Таиланда, где ввели комендантский час: ранее подобный режим ввели в восточной провинции Сакео, и он до сих пор остается в силе.

В субботу, 13 декабря, тайские военные сообщили о поражении моста, который Камбоджа использовала для поставки тяжелого вооружения и другого оборудования, и начали операцию против позиций камбоджийской артиллерии в провинции Кох Конг. В ответ Камбоджа обвинила Таиланд в нападении на гражданскую инфраструктуру.

Стоит отметить, что несмотря на заявления США об урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом последний будет продолжать боевые действия пока не исчезнет угроза для страны и ее населения.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о прекращении войны между Таиландом и Камбоджей.

Конфликт Таиланда и Камбоджи

Новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля. В тот день на спорной пограничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа заявила о применении Таиландом кассетных боеприпасов.

26 июля американский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. После разговора стороны заявили о готовности прекратить огонь и начать переговоры.

27 июля обе страны заявили о готовности договариваться, а на следующий день в Малайзии подписали соглашение о прекращении огня. Однако столкновения на границе продолжались: уже на следующий день тайские военные сообщили об атаках со стороны камбоджийских сил и назвали это преднамеренным нарушением договоренностей.

7 августа Таиланд и Камбоджа подписали новое соглашение о прекращении огня, которое предусматривало конкретные шаги по деэскалации при участии международных наблюдателей из Китая, США и Малайзии. В октябре 2025 года, при посредничестве Дональда Трампа, стороны подписали декларацию о полном прекращении боевых действий и обязались установить добрососедские отношения.

8 декабря армия Таиланда на танках и бронетранспортерах пересекла границу и вошла на территорию Камбоджи, захватив два населенных пункта, в том числе село Прей Чан. В Министерстве обороны Таиланда заявили, что эти действия стали ответом на провокации со стороны камбоджийской армии. После этого вооруженные столкновения между странами возобновились.

