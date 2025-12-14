Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил о 'значительном прогрессе' в переговорах с Украиной

Обсуждение мирного плана между представителями Украины и США 14 декабря были основательными. Произошел "значительный прогресс".

Видео дня

С соответствующими заявлениями после встречи в Берлине выступил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф. На своей странице в X (Twitter) он сообщил, что вместе с Джаредом Кушнером и другими членами делегации встретился с украинцами, в частности президентом Владимиром Зеленским.

Переговоры продолжались более пяти часов. Стороны говорили о потенциальной сделке, а также экономических вопросах.

"Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и другого. Был достигнут значительный прогресс", – рассказал Виткофф.

Утром в понедельник, 15 декабря, делегации встретятся снова, добавил он.

Дополняется...