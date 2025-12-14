Как можно серьезно договариваться и ожидать добропорядочного выполнения любых соглашений от тех, кто системно врет?

Таке явище як "кузовлєвщина" – брехня про військові успіхи задля отримання незаслужених нагород (зокрема, окупаційний генерал кузовлєв публічно доповів путіну про "повне завершення захоплення Купʼянська" та отримав омріяну зірку хероя) вже настільки розповсюджене, що я б на місці американців не довіряв тепер жодному слову росіян про реальну ситуацію на фронті.

Зовсім по-іншому тепер сприймається і вся ця маячня з "цілями денацифікації", коли кремлівські, а надто – їх очільник, основну увагу зосередили на захопленні додаткових шматків суверенноі украінськоі території.

Враховуючи, що ворог системно бреше, можна зробити три основних висновки:

По-перше: там дійсно "підгорає".

По-друге: з російською економікою війни все набагато гірше, ніж про це говориться.

По-третє: з боку росіян не буде зараз жодного рішення щодо довготривалого миру.

Російські окупанти надто прямолінійно сприйняли поради про введення в оману супротивника під час війни, які дійсно містяться в деяких давніх трактатах про мистецтво війни. Вони просто зробили суцільну брехню основою своєї стратегії.

Прошу врахувати при прийнятті українським керівництвом важливих державних рішень.