Подозреваемого в стрельбе в Университете США задержали: что о нем известно

В Брауновском университете в США произошла стрельба, в результате которой погибли двое студентов, а девять получили ранения. Нападавший открыл огонь в здании Barus & Holley, где расположены инженерный и физический факультеты, во время выпускных экзаменов.

Полиция оперативно отреагировала, и подозреваемого задержали через несколько часов после инцидента. Об этом сообщает CNN.

По информации директора по связям с общественностью мэра Провиденса Джоша Эстреллы, подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Сначала после стрельбы сообщалось о его побеге, но позже правоохранители подтвердили задержание лица, причастного к нападению.

CNN сообщал, как около двадцати полицейских, сотрудников Службы маршалов США и агентов ФБР вошли в гостиничный номер недалеко от аэропорта Провиденса, где находился подозреваемый.

Стрельба произошла в 16:05 по местному времени в субботу, 13 декабря. Нападавший, одетый в черную одежду, открыл огонь на первом этаже здания Barus & Holley.

Погибли два человека, еще девять получили ранения, большинство из них – студенты университета, состояние большинства раненых критическое.

Университет отменил режим самоизоляции, который действовал в течение ночи и воскресенья, однако доступ к районам, которые считаются местами преступления, остается ограниченным. Среди этих зон – здание Миндэн-холл и прилегающие многоквартирные дома, куда жители пока не могут возвращаться.

Правоохранители отмечают, что полицейская деятельность в районе продолжается, проводятся проверки и обыски для обеспечения безопасности общества. Мотивы нападавшего пока неизвестны, а расследование продолжается с участием местной полиции и ФБР.

