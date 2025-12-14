Зеленский прибыл в Германию на встречу с представителями Трампа: первые подробности. Видео

Днем 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию. У главы государства запланированы переговоры с представителями Соединенных Штатов.

Зеленский отметил, что во время переговоров речь пойдет о гарантиях безопасности. Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале.

Дипломатический процесс

По словам Зеленского, во время встречи с американской переговорной командой внимание будет сфокусировано на том, как надежно обеспечить безопасность для Украины.

Президент подчеркнул, что Украине нужны такие гарантии, чтобы опыт Будапештского меморандума и вторжения России никогда не повторились. По прибытии в Германию Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на конструктивные переговоры.

Перед переговорами в Германии президент говорил, что Украина обсуждает с Америкой не только свои двусторонние отношения, такие как гарантии безопасности, но и реакцию на сигналы страны-агрессора России. Зеленский объяснил это тем, что сейчас прямого диалога между Украиной и Россией нет, поэтому делегация Соединенных Штатов фактически представляет российскую сторону.

Президент подчеркнул, что подготовка к встрече с американской стороной продолжается.

"Много важных деталей, над каждым пунктом каждого драфта внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, которые согласуем с партнерами, могли реально сработать ради гарантированной безопасности", – подчеркнул он.

Украинский лидер убежден, что мир возможен только при условии предоставления действенных и надежных гарантий, и выражает надежду на дальнейшее конструктивное сотрудничество с международными партнерами.

Что предлагает план США

Переговорный пакет имеет три части: мирное соглашение, гарантии безопасности и программу экономического восстановления. Финальные договоренности еще далеки, а совместные поправки Киева и европейских партнеров должны быть представлены 10 декабря.

Украина может получить членство в ЕС через два года. Оно не только будет стимулировать инвестиции и торговлю, а также заставит Украину системно бороться с коррупцией в госкомпаниях. В то же время у Дональда Трампа надеются, что смогут нейтрализовать Венгрию, которая не одобряет это решение.

США предоставят Украине гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Совместная рабочая группа до сих пор изучает, как именно должен работать механизм и насколько быстро союзники смогут реагировать на возможное российское нарушение. Несмотря на критику некоторых тезисов из Стратегии нацбезопасности, которые якобы подрывают роль НАТО, Белый дом уверяет, что продолжит давать Украине разведданные.

Россия не будет иметь никакого права влиять на украинский суверенитет. Речь идет об увеличении предложенного предела с 600 тыс. до 800 тыс. военнослужащих ВСУ. Но Киев категорически против конституционного закрепления численности, как этого добивается Москва.

Вдоль линии фронта создадут демилитаризованную зону от Донетчины до Запорожья и Херсонщины. За ней может возникнуть более широкая зона, из которой изымут тяжелое вооружение. Контроль будет аналогичным с корейским вариантом DMZ.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что главным для него является справедливость документа и защита Украины от новых агрессий России. Он заявил, что диалог будет продолжаться в ближайшее время с различными международными партнерами.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

