Когда отмечают Хануку в 2025 году: что это за праздник
Ханука – один из главных праздников иудейского календаря, известный как Праздник света. В 2025 году он продлится с вечера 14 декабря до вечера 22 декабря. В течение восьми дней еврейские семьи по всему миру зажигают свечи, вспоминая древнее чудо, когда лампада в Иерусалимском храме горела восемь дней подряд, несмотря на нехватку масла.
Ханука символизирует победу света над тьмой. OBOZ.UA рассказывает о традициях и истории праздника.
История праздника
Праздник берет начало с событий 164 года до нашей эры, когда войско Иегуды Маккавея победило армию сирийского царя Антиоха IV Эпифана. После освобождения Иерусалима евреи вернулись в Иерусалимский Храм, который был осквернен идолопоклонниками, чтобы его очистить и освятить.
Во время этого очищения нашелся лишь один кувшин чистого масла, которого хватало на сутки горения лампад. Но произошло чудо – пламя горело восемь дней, пока не было изготовлено новое освященное масло.
Именно в память об этом чуде и отмечают Хануку – восемь дней праздника света, которые символизируют веру, единство и благодарность.
Традиции Хануки
Название "Ханука" с иврита переводится как "освящение" или "торжественное открытие". Главный символ праздника – ханукия, специальный девятисвечник.
В первый день зажигают одну свечу, и каждый день добавляют еще одну – на восьмой день не горят все. Девятая свеча – шамаш используется, чтобы зажигать остальные. Ханукию ставят на подоконник или у окна, чтобы ее свет был видимым для всех – это символ распространения света и памяти о чуде.
Во время праздника в синагогах читают молитву "галель", а в семьях принято петь ханукальные песни, помогать нуждающимся и дарить детям подарки.
Каждый день дети получают небольшие подарки или деньги – это своеобразная традиция щедрости: часть тратят на себя, часть дарят друзьям, а остальное отдают на благотворительность.
Ханукальные игры и символы
Неотъемлемый атрибут праздника – дрейдл, небольшой волчок с четырьмя гранями, на которых написаны буквы иврита: нун, гимель, гей и шин – первые буквы фразы "Нес гадоль хайя шам", то есть "Чудо великое было там".
В Израиле вместо шин используют פ (пей) – "Чудо великое было здесь".
Дрейдлом играют во время праздника: каждая грань означает выигрыш, проигрыш или пропуск хода. Игры, песни и смех – неотъемлемая часть ханукальной атмосферы, особенно для детей.
Что нельзя делать в дни Хануки
Ханука – радостный и светлый праздник, поэтому в это время:
- запрещено поститься, тосковать или проводить поминки,
- нельзя использовать свечи ханукии для других целей – например, для чтения или освещения,
- после завершения праздника остатки масла и фитили нужно сжечь, чтобы очистить дом от негативной энергии.
Главное правило – никакого уныния или грусти, ведь Ханука – это праздник надежды и благодарности за свет, который никогда не угасает.
Что подают на стол
Традиционно во время Хануки готовят блюда, жареные на масле – как символ того самого кувшина с маслом, который горел восемь дней.
На столе обязательно должны быть картофельные блины, суфганиет – пончики, обжаренные в масле и посыпанные сахарной пудрой, молочные и творожные блюда.
Алкоголь во время праздника не запрещен, но традиционно пьют мало – главное внимание уделяется
