'Франция остается на стороне Украины!' Макрон прокомментировал свой разговор с Зеленским

14 декабря перед переговорами представителей Украины и США в Берлине президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Последний заверил, что официальный Париж "есть и будет оставаться рядом" с Киевом.

На странице в X (Twitter) Макрон сообщил о беседе с Зеленским, поддержав украинского лидера. Он подчеркнул, что украинцы хотят мира, тогда как россияне настроены на продолжение агрессии.

"Американцы, европейцы и украинцы стремятся только к миру. Пока Россия продолжает свою агрессивную войну, Украина остается непоколебимой", – написал президент Франции.

Он акцентировал на необходимости реального завершения войны с прочными гарантиями, которые действительно будут работать. "Франция находится и останется на стороне Украины в построении прочного и долгосрочного мира – мира, который сможет гарантировать безопасность и суверенитет Украины, а также Европы, в долгосрочной перспективе", – заявил Макрон.

Он поблагодарил переговорщиков, "мобилизованных для достижения этой цели".

Зеленский ответил союзнику, поблагодарив его за поддержку. "Мы тесно координируем свои действия и работаем вместе ради нашей общей безопасности", – отметил на платформе X (Twitter) президент Украины.

