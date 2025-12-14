Трамп – не указ: премьер-министр Таиланда пообещал продолжить воевать с Камбоджей

Несмотря на заявления США об урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом последний будет продолжать боевые действия пока не исчезнет угроза для страны и ее населения.

Видео дня

Такую позицию тайских властей озвучил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун. Он заявил, что Таиланд не прекратит военные действия до тех пор, пока не будет уверен в отсутствии угроз для тайской территории и граждан. Он отметил, что утренние действия тайских военных уже продемонстрировали эту позицию.

В Министерстве информации Камбоджи сообщили, что тайские войска продолжили наносить удары по объектам вдоль общей границы. В ответ Таиланд обвинил Камбоджу в неоднократных нарушениях международных правил, в частности в атаках на гражданскую инфраструктуру и минировании.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о прекращении войны между Таиландом и Камбоджей.

Недавно в своей соцсети Truth Social он сообщил, что провел "очень хороший" разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом, после которого стороны согласились с вечера 12 декабря остановить боевые действия и вернуться к мирному соглашению.

9 декабря государственный секретарь США Марко Рубио призвал Таиланд и Камбоджу срочно прекратить боевые действия и вернуться к выполнению мирного соглашения, заключенного при посредничестве Соединенных Штатов. В то же время премьер-министр Таиланда Анутхин Чарнвиракул заявил, что Камбоджа должна выполнить все требования Бангкока, и только после этого возможно прекращение боевых действий.

Конфликт Таиланда и Камбоджи

Новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля. В тот день на спорной пограничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа заявила о применении Таиландом кассетных боеприпасов.

26 июля американский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Камбоджи Хуном Манетом и исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтамом Вечаячаем. После разговора стороны заявили о готовности прекратить огонь и начать переговоры.

27 июля обе страны заявили о готовности договариваться, а на следующий день в Малайзии подписали соглашение о прекращении огня. Однако столкновения на границе продолжались: уже на следующий день тайские военные сообщили об атаках со стороны камбоджийских сил и назвали это преднамеренным нарушением договоренностей.

7 августа Таиланд и Камбоджа подписали новое соглашение о прекращении огня, которое предусматривало конкретные шаги по деэскалации при участии международных наблюдателей из Китая, США и Малайзии. В октябре 2025 года, при посредничестве Дональда Трампа, стороны подписали декларацию о полном прекращении боевых действий и обязались установить добрососедские отношения.

8 декабря армия Таиланда на танках и бронетранспортерах пересекла границу и вошла на территорию Камбоджи, захватив два населенных пункта, в том числе село Прей Чан. В Министерстве обороны Таиланда заявили, что эти действия стали ответом на провокации со стороны камбоджийской армии. После этого вооруженные столкновения между странами возобновились.

Как сообщал OBOZ.UA, Япония заявила об опасных действиях китайских истребителей, которые, по данным Токио, навели радиолокационный радар на японские самолеты. Китай категорически отрицал инцидент и обвинил японскую сторону в препятствовании военным учениям.

Также сообщалось, что в террористической группировке ХАМАС утверждают, что они якобы готовы обсудить "замораживание или хранение" своего вооружения в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. Перемирие вступило в силу 10 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!