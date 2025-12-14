Контракты с конкретными сроками службы

Сразу скажу, что это мой личный взгляд. Я знаю, что тема болезненная и для многих вызывает только раздражение. У меня тоже. Но!

Вірити в домовленість з вбивцями не доводиться, бо вони хочуть дві області тільки за те, щоб сісти за стіл переговорів, на яких будуть розмовляти про всю решту території України. Адже все, що вони хочуть – вбити нас усіх.

А це значить, що мобілізація буде продовжуватись. А це значить, що, якщо нічого не змінити, то будуть конфлікти з ТЦК і будуть побиті мобілізовані і побиті працівники ТЦК. А це значить, що й далі люди будуть потрапляти у військо з єдиним бажанням – швидше за будь-яку ціну повернутись додому. А це значить, що будуть шукати тилові посади, або оминати можливість потрапити на поле бою. А це значить відсутність піхоти і перебування деяких солдат на позиціях по кілька місяців замість трьох днів, бо нема кому замінити, хоча людей у формі начебто достатньо багато.

Міністерство оборони зробило чудовий крок на зустріч війську і пропонує контракти. Я заохочую суспільство долучитись до обговорення умов.

Мої пропозиції полягають на бажанні з однієї сторони зупинити ворога, а для цього потрібні активні солдати на полі бою, а з іншого боку, має бути справедливість, відпочинок, відновлення. Солдати мають жити з сім’ями, мають бачити, за кого вони віддають життя, їм потрібно дати можливість обіймати дітей і вирощувати нове покоління вірних Українців, а не руйнувати їхні сім’ї безкінечною сужбою в ЗСУ.

Нові контракти повинні виправити прірву несправедливості як в суспільстві, в якому одні служать до смерті, поки інші ніколи, так і в ЗСУ, де одні можуть бути без ротацій в окопах місяцями, а інші можуть за 4 роки війни не бути східніше Дніпра… Пора викорінювати радянські методи управління через примус і дати змогу обирати так, щоб вигідно було всім.

Тому я впевнений, що без серйозної праці над термінами служби – нам не отримати ні кількості, ні якості в ЗСУ!