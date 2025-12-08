ХАМАС готов сложить оружие? В группировке допустили "замораживание или хранение" своего арсенала

В террористической группировке ХАМАС утверждают, что они якобы готовы обсудить "заморозку или хранение" своего вооружения в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. Перемирие вступило в силу 10 октября.

Вопрос разоружения – один из самых сложных в плане, разработанном американской стороной, – в воскресенье, 7 декабря, прокомментировал член политического бюро ХАМАС Бассем Наим. Он дал интервью Associated Press.

"Мы открыты для всеобъемлющего подхода, чтобы избежать дальнейшей эскалации или любых дальнейших столкновений или взрывов", – заверил Наим.

Перемирие соблюдается с "нюансами", но продвижение по американскому плану возможно

Соглашение о "режиме тишины" на первоначальном этапе обязывало ХАМАС вернуть всех живых и умерших израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на палестинских заключенных. До сих пор (по состоянию на 7 декабря) на территории анклава находились останки только одного заложника – израильского полицейского Рана Гвили, погибшего в результате нападения 7 октября. Боевики ХАМАС также устраивали несколько провокаций со стрельбой, однако стороны уже готовятся ко второму этапу плана, поддерживаемого США.

Новый этап призван определить будущее разрушенного сектора Газа и предусматривает такие шаги, как развертывание многонациональных сил безопасности, формирование технократического палестинского правящего комитета, постепенный вывод израильских войск.

Иерусалим неоднократно требовал разоружения ХАМАС, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху угрожал добиться этого даже "трудным путем", если террористическая группировка откажется сложить оружие самостоятельно.

Наим сказал, что ХАМАС сохраняет за собой "право на сопротивление", но, по его словам, группировка готова сложить оружие в рамках процесса, направленного на создание палестинского государства.

Наим не привел подробностей о том, как это может работать, но не исключил долгосрочного пяти- или десятилетнего перемирия для проведения обсуждений.

"Это время необходимо использовать серьезно и комплексно", – сказал он, добавив, мол, ХАМАС "очень непредвзято" относится к вопросу о том, что делать со своим оружием.

"Мы можем говорить о заморозке, хранении или складировании оружия, при условии гарантий со стороны палестинцев не использовать его вообще в течение этого периода прекращения огня или перемирия", – сказал представитель ХАМАС.

Неясно, будет ли это предложение отвечать требованиям Израиля о полном разоружении.

Элементы второго этапа включены в план из 20 пунктов, представленный Вашингтоном в октябре 2025 года. План, впоследствии принятый Советом Безопасности ООН, предлагал общие направления дальнейших действий. Однако он был расплывчат в отношении деталей и сроков и потребует кропотливых переговоров с участием США и стран-гарантов, включая Катар, Египет, Турцию.

"План нуждается во многих разъяснениях", – подтвердил Наим.

ХАМАС не позволит миротворческим силам заняться разоружением

Проект США предусматривает развертывание так называемых Международных стабилизационных сил. Несколько стран, включая Индонезию, выразили готовность участвовать в этой миссии, но точный состав, структура командования и обязанности пока не определены.

Наим заявил, что разоружение под контролем миротворцев – это неприемлемо для ХАМАС; группировка ожидает, что стабилизационные силы будут лишь контролировать ситуацию.

"Мы приветствуем присутствие сил ООН вблизи границ, которые будут контролировать соблюдение соглашения о прекращении огня, сообщать о нарушениях и предотвращать любую эскалацию. Но мы не приемлем, чтобы у этих сил были какие-либо мандаты, позволяющие им действовать или осуществлять операции на палестинских территориях", – объяснил он.

