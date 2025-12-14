Украинцам увеличили количество поездов за границу: какие рейсы начали курсировать с 14 декабря

С сегодняшнего дня (14 декабря) "Укрзалізниця" увеличила количество международных маршрутов с 11 до 17, введя удобные сообщения в страны Европейского Союза (ЕС) из Харькова, Полтавы, Киева, Львова, Днепра и Запорожья. Новый график позволяет добраться до Берлина, Мюнхена, Вены, Праги и Зальцбурга, преимущественно с одной пересадкой.

Об этом сообщает "Укрзалізниця" Новое расписание предусматривает удобные стыковки, которые позволяют добраться до ключевых городов Европы только с одной пересадкой.

Ключевым маршрутом для пассажиров с востока Украины стал поезд №63/64 "Оберег" Харьков-Киев-Перемышль. Именно в Перемышле предусмотрены удобные пересадки на европейские поезда, следующие в Германию, Австрию и Чехию.

Поезд отправляется из Харькова поздно вечером, проходит через Киев и Львов и прибывает в Перемышль днем, что позволяет без длительного ожидания продолжить путешествие. Уже через час после прибытия доступна пересадка на поезд в Мюнхен, который также останавливается в Вене, Зальцбурге и Праге. На всем маршруте до и из Перемышля предусмотрены спальные вагоны.

Кроме того, с этого же поезда доступна пересадка на направление в Берлин, а также на рейсы с группами вагонов в северные регионы Польши. Еще одним вариантом международных путешествий является поезд №93/94 Харьков-Киев-Хелм, который курсирует ежедневно. Он удобен для пассажиров, которые планируют дальнейшие поездки по Польше или в другие страны ЕС через польскую железнодорожную сеть.

Для жителей Днепра и Запорожья открылись дополнительные маршруты в Западную Европу. Поезд №31/32 Запорожье-Днепр-Перемышль позволяет добраться до Берлина с одной пересадкой. По прибытии в Перемышль пассажиры могут воспользоваться рейсом польского перевозчика PKP InterCity, который следует в столицу Германии.

Еще один вариант – поезд №119 Днепр-Киев-Хелм. Он обеспечивает стыковку с поездами через Варшаву в Берлин, что расширяет выбор маршрутов для путешествий как в деловых, так и в личных целях. Благодаря новому графику украинцы могут удобно добраться до Праги, Вены, Зальцбурга, Мюнхена и Берлина из большего количества городов Украины.

