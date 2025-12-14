Поскольку пересказывая американские мирные предложения говорят обычно лишь о размежевании по линии соприкосновения и "сдаче" мордору Донбасса, расскажу о том, что рассказать забывают.

"Сакральные" 30 процентов Донецкой области, становящиеся, кстати, не частью России, а нейтральной/демилитаризованной/буферной/свободной зоной, это явно не только то, что пока что контролируют ВСУ, которых заставляют их "досрочно" оставить, но и определенная часть того, что уже успела захватить Россия,

обязанная, кроме того, оставить и все не входящее в "ее" пять украинских областей, то есть захваченное, к примеру, на Харьковщине;

да и те пять "российских" регионов (Крым, Луганская и оккупированные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей) "признаются" за ней весьма условно: просто их принадлежность должна определяться дипломатическим, а не военным путем.

Далее, "запрет" вступления Украины в НАТО уже не упоминаются, но планируется соответствующее обязательство НАТО и США – так что неизбежное в дальнейшем нарушение этого обязательства не принимать будет тогда не со стороны Украины, что достаточно важно.

Пока что же – вместо членства в блоке – и НАТО в целом, и "лично" Соединенные Штаты просто предоставят гарантии вроде знаменитой статьи 5 Вашингтонского договора, причем, судя по информации от Axios, американские гарантии будут гораздо конкретнее, чем в этой статье (говорящей о мерах, которые каждая страна сочтет необходимыми), да еще и юридически более сильными, поскольку планируется их утверждение уже сейчас Конгрессом;

а вот в ЕС Украину согласно американскому плану должны взять уже в следующем году, то есть Венгрию и Словакию Трамп возьмет на себя.

ЗАЭС Россия отдаст – по тому же плану – не под МАГАТЭ, а под Америку, и Украина будет получать не менее половины электричества от ее эксплуатации.

ВСУ сократят уже не до 600 тысяч, а лишь до 800, что примерно втрое превышает довоенный (2021г.) уровень.

Амнистия по военным преступлениям уже не планируется.

Выборы должны состояться не в течение 100 дней после прекращения огня, а размыто-непонятно "как можно скорее".

Фонд акций, определенная часть которого пойдет на восстановление Украины, будет сформирован за счёт замороженных российских активов и составит первоначально 200 млрд долларов, но американцы удачными инвестициями эту сумму планируют существенно нарастить.

Так что в целом – вовсе не такой уж плохой план, как нам его рисуют жлобливые хитровыхитренные европейцы, понимая, что воевать с мордором тогда придется уже им.

[Кстати, кое-кто выразительно рассказывает, что действующее американское законодательство, понятное дело, запрещает признание захваченных Россией территорий российскими, – однако же, во-первых, снова напоминаю, что речь идет не о признании, а только лиши о СПОСОБЕ НЕпризнания (дипломатический, а не военный); во-вторых же, американское законодательство не распространяется ни на мордор, ни даже на Украину, США же при этом выступают лишь в качестве посредника в переговорах, а не подписанта окончательных договоренностей.]