Страна оказалась не готова: из-за экстремальной жары в Германии погибло более 5000 человек

С начала 2026 года в Германии из-за жары умерли не менее 5120 человек. Большинство смертей пришлось на период аномальной жары, которая в конце июня более недели охватила страну и другие государства Европы.

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О новых данных сообщила Deutsche Welle со ссылкой на Институт Роберта Коха. В ведомстве отметили, что около 4270 умерших были людьми в возрасте от 75 лет. По словам специалистов, именно пожилые люди остаются наиболее уязвимой категорией во время длительных периодов высоких температур.

Масштабы трагедии

В конце июня температура воздуха в отдельных регионах Германии превышала 40 градусов. Многие здания в стране, в частности больницы и дома престарелых, не оборудованы системами кондиционирования, ведь их проектировали без учета столь экстремальной жары.

В тот же день Служба мониторинга изменения климата программы "Коперник" сообщила, что июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европейском Союзе. Средняя температура превысила средний показатель за 1991–2020 годы более чем на 3 градуса.

Рекордная температура

Подобные последствия жары зафиксировали и в других странах ЕС. Франция также сообщила о тысячах дополнительных смертей, а Испания, Нидерланды и Бельгия – о сотнях таких случаев.

Стратегический руководитель направления по климату в "Копернике" Саманта Берджесс заявила, что повышение температуры воздуха и океана будет способствовать образованию так называемых "тепловых куполов". По её словам, это приведёт к более длительным, интенсивным и смертельно опасным волнам жары.

В то же время ученые отметили, что рекордно высокие температуры прошлого месяца были бы "практически невозможны" без изменений климата, вызванных сжиганием ископаемого топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, первая волна жары, охватившая значительную часть Европы, унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что число жертв первой волны будет и дальше расти.

По словам метеорологов, нынешнюю волну жары вызвал так называемый "тепловой купол" – мощная зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

Ситуацию усугубили горячие воздушные массы из Сахары, принесённые так называемым Африканским антициклоном. Из-за отсутствия облаков и постоянного прогрева поверхности температура с каждым днём продолжала расти.

OBOZ.UA писал: когда в Европе продолжалась аномальная жара, в ряде стран каждый день фиксировали рекордные показатели температуры воздуха.

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