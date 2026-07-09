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Страна оказалась не готова: из-за экстремальной жары в Германии погибло более 5000 человек

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
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В Германии практически отсутствует инфраструктура, позволяющая справляться с периодами жары
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С начала 2026 года в Германии из-за жары умерли не менее 5120 человек. Большинство смертей пришлось на период аномальной жары, которая в конце июня более недели охватила страну и другие государства Европы.

О новых данных сообщила Deutsche Welle со ссылкой на Институт Роберта Коха. В ведомстве отметили, что около 4270 умерших были людьми в возрасте от 75 лет. По словам специалистов, именно пожилые люди остаются наиболее уязвимой категорией во время длительных периодов высоких температур.

Масштабы трагедии

В конце июня температура воздуха в отдельных регионах Германии превышала 40 градусов. Многие здания в стране, в частности больницы и дома престарелых, не оборудованы системами кондиционирования, ведь их проектировали без учета столь экстремальной жары.

В июне наблюдается мощная волна жары от Берлина до Мюнхена

В тот же день Служба мониторинга изменения климата программы "Коперник" сообщила, что июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Европейском Союзе. Средняя температура превысила средний показатель за 1991–2020 годы более чем на 3 градуса.

Рекордная температура

Подобные последствия жары зафиксировали и в других странах ЕС. Франция также сообщила о тысячах дополнительных смертей, а Испания, Нидерланды и Бельгия – о сотнях таких случаев.

Стратегический руководитель направления по климату в "Копернике" Саманта Берджесс заявила, что повышение температуры воздуха и океана будет способствовать образованию так называемых "тепловых куполов". По её словам, это приведёт к более длительным, интенсивным и смертельно опасным волнам жары.

В то же время ученые отметили, что рекордно высокие температуры прошлого месяца были бы "практически невозможны" без изменений климата, вызванных сжиганием ископаемого топлива.

Железнодорожные и трамвайные пути Германии начали таять во время июньской жары

Как сообщал OBOZ.UA, первая волна жары, охватившая значительную часть Европы, унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что число жертв первой волны будет и дальше расти.

По словам метеорологов, нынешнюю волну жары вызвал так называемый "тепловой купол" – мощная зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

Ситуацию усугубили горячие воздушные массы из Сахары, принесённые так называемым Африканским антициклоном. Из-за отсутствия облаков и постоянного прогрева поверхности температура с каждым днём продолжала расти.

OBOZ.UA писал: когда в Европе продолжалась аномальная жара, в ряде стран каждый день фиксировали рекордные показатели температуры воздуха.

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