Аномальная жара в Европе: во многих странах фиксируют исторические рекорды температур

В Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран каждый день фиксируются рекордные показатели температуры воздуха – столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже более 40 градусов по Цельсию.

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Ранее мы писали о том, как мощная волна жары обрушилась на юг континента, приведя к первым смертельным случаям и серьезным перебоям в работе критически важной инфраструктуры. Однако на западе и северо-западе Европы – в Германии, Швейцарии и Великобритании – ситуация не намного лучше.

Ситуация в Германии

В пятницу, 26 июня, в Германии была зафиксирована температура 41,3 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений в стране. Рекорд зафиксировали около 17:00 на метеостанции в Саарбрюккене, сообщили в Немецкой метеорологической службе (DWD), передает Tagesspiegel.

Всего несколькими днями ранее стало известно о предыдущем июньском температурном рекорде – 40,9 градуса. Эта температура также была зафиксирована в Саарбрюккене. Многие другие метеостанции сообщали в эту пятницу о температуре выше 40 градусов по Цельсию.

"Вполне вероятно, что эту волну жары в конечном итоге можно будет назвать исторической. Не только потому, что предыдущий немецкий июньский рекорд, вероятно, будет значительно превзойден, но и потому, что в этом регионе и в течение трех дней подряд в Германии никогда не было пиковых температур выше 40 или даже 41 градуса по Цельсию", – сказал метеоролог DWD Оливер Ройтер.

По словам метеорологов, причиной такой жары, создающей ощущение, будто ты находишься в духовке, является "тепловой купол". Это метеорологическое явление, при котором тепло, словно под огромным куполом, часто удерживается в течение нескольких дней и не может выйти наружу.

Ожидается, что жара в Германии продлится как минимум до воскресенья, поскольку "горячий или очень горячий" воздух продолжает поступать в страну с юга. В то же время карта угроз Немецкой метеорологической службы показывает "риск сильных гроз" по всей стране в воскресенье, также прогнозируются отдельные грозы в субботу, особенно в западной половине страны.

В Швейцарии из-за рекордной жары остановили АЭС

В Швейцарии зафиксирован новый рекорд жары для июня – температура составила 38,8 градуса по Цельсию, сообщила метеорологическая служба MeteoSwiss. Самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную с начала измерений в 1897 году, зафиксировали на метеостанции Базель/Биннинген. Только в четверг Швейцария побила предыдущий июньский рекорд 1947 года — 36,9 градуса.

Из-за сильной жары в пятницу днем были остановлены оба реактора швейцарской атомной электростанции Бецнау, расположенной недалеко от немецкой границы. Как сообщила энергетическая компания Axpo, это было сделано с целью предотвращения дальнейшего повышения температуры реки Ааре, водой которой охлаждаются реакторы. Как в четверг, так и в пятницу температура воды составляла 25 градусов.

Как только река Ааре остынет или появится перспектива достаточного охлаждения, можно будет планировать повторный запуск реакторов.

Швейцарские Альпы, занимающие около 60% территории и расположенные на юге страны, являются естественным "холодильником" Европы. Они регулируют климат континента, накапливают снег и лед, снабжают водой крупнейшие европейские реки и стабилизируют температурный режим. Но когда температура в долинах приближается к 38 градусам, система начинает работать совсем иначе.

При такой жаре нулевая изотерма поднимается выше 5000 метров, из-за чего практически вся площадь альпийских ледников переходит в режим непрерывного таяния. Даже вершина Монблана высотой 4805 метров временно может оказаться в зоне положительных температур.

Если волна жары продлится долго, защитный снежный покров быстро исчезнет. Тогда обнажится темный лед, который поглощает значительно больше солнечной энергии, и скорость таяния резко возрастет. Первой эту проблему уже ощутила Франция. Из-за перегрева речных вод атомные электростанции вынуждены сокращать производство электроэнергии.

Температурные рекорды в Великобритании

Как пишет BBC, для большей части Великобритании пятница стала еще одним жарким днем, хотя к воскресенью ожидается улучшение погодной ситуации.

Англия третий день подряд установила новый рекорд самого жаркого июньского дня: в Сантон-Даунхэме была зафиксирована температура 37,3 градуса.

Тем временем в Уэльсе столбик термометра поднялся до 35,1 градуса в Хавардене, в Шотландии максимальная температура составила 29,2 градуса в Эскдалемуире, а в Северной Ирландии было несколько прохладнее – максимальная температура в Кейтсбридже составила 25,6 градуса.

"Жара привела к масштабным сбоям в повседневной жизни: по меньшей мере 1400 школ по всей Англии и Уэльсу были полностью или частично закрыты, несколько поездов задерживались или отменялись, а лесной пожар в Пик-Дистрикте охватил около 200 гектаров территории, прежде чем его удалось потушить", – говорится в сообщении.

На юге и юго-востоке Англии снова будет жарко: до 21:00 субботы будет действовать "оранжевое" предупреждение о жаре.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские страны из-за аномальной жары этим летом уже принимают экстренные меры. Речь идет об ограничении потребления алкоголя в общественных местах, об отмене транспортных, культурных и спортивных мероприятий и событий, закрытие школ. На этой неделе Европа испытывает, как считается, самые высокие температуры за весь год.

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