Кровавая жнея аномальной жары: в странах Европы число смертей исчисляется тысячами

Аномальная жара, охватившая значительную часть Европы, уже унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировано более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о примерно тысяче дополнительных летальных исходов. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что число жертв будет и дальше расти.

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Об этом пишут Deutsche Welle и BBC. Издания ссылаются на данные национальных служб здравоохранения, метеорологов и ВОЗ.

В Испании жара унесла более тысячи жизней

По данным Института здравоохранения имени Карлоса III, во время последней волны жары в Испании умерли по меньшей мере 1028 человек, чья смерть связывается с высокими температурами.

Для сравнения: в июне прошлого года таких случаев было 407. Таким образом, смертность от жары выросла более чем вдвое и стала самой высокой для этого месяца с 2015 года.

23 июня, когда температура достигла пика, около 35,7 миллиона испанцев, или почти 73% населения страны, находились в зоне повышенного риска для здоровья.

Кроме того, первые шесть месяцев 2026 года стали самыми тёплыми за всю историю метеорологических наблюдений в Испании. По данным национального метеорологического агентства Aemet, средняя температура за этот период превысила климатическую норму на 1,6 °C, а июнь стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений.

Франция также сообщает о резком росте смертности

Во Франции Министерство здравоохранения сообщило о примерно тысяче дополнительных смертей, зарегистрированных с начала самой сильной волны жары.

Больше всего пострадали люди в возрасте старше 65 лет. Власти также зафиксировали 40-процентный рост числа смертей на дому.

Кроме того, с начала жары во Франции утонули не менее 74 человек. По словам министра внутренних дел Лорана Нюньеса, большинство трагедий произошло в непредназначенных для купания реках, озерах и прудах, куда люди отправлялись, пытаясь спастись от высокой температуры.

Европа бьет температурные рекорды

Волна жары установила новые температурные рекорды сразу в нескольких странах.

В Германии зафиксировали рекордные 41,7 °C, в Чехии температура достигла 41,1 °C, а в Польше — 40,5 °C. Новые температурные максимумы также были зарегистрированы в Словакии и Венгрии.

По оценке ВОЗ, с начала волны жары, которая началась 21 июня, в Европе уже зафиксировано более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами. В организации отмечают, что эта цифра, скорее всего, будет расти.

Почему жара стала настолько опасной

По словам метеорологов, нынешнюю волну жары вызвал так называемый "тепловой купол" — мощная зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

Ситуацию усугубили горячие воздушные массы из Сахары, принесённые так называемым Африканским антициклоном. Из-за отсутствия облаков и постоянного прогрева поверхности температура с каждым днём продолжала расти.

В то же время климатологи отмечают, что изменение климата сделало нынешнюю волну жары еще более интенсивной. По отдельным оценкам, из-за глобального потепления температура в этот период была примерно на 4 °C выше, чем могла бы быть без влияния человеческой деятельности.

ВОЗ предупреждает о новой реальности

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус назвал жару "тихим убийцей" и подчеркнул, что европейские города, дома, школы и рабочие места не были спроектированы для таких температур.

По его словам, Европа остается континентом, который нагревается быстрее всего в мире – почти вдвое быстрее среднего глобального показателя. Если раньше волны экстремальной жары случались примерно раз в поколение, то теперь из-за изменения климата они становятся почти ежегодным явлением.

В связи с этим ВОЗ призвала европейские страны активнее внедрять специальные планы защиты населения от жары, чтобы снизить количество смертей во время подобных климатических экстремумов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой умирают сотни людей. В ряде стран каждый день фиксируются рекордные показатели температуры воздуха – столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже более 40 градусов по Цельсию.

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