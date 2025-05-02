Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

В пятницу, 2 мая, в большинстве регионов индонезийского курортного острова Бали произошел тотальный блекаут – без электричества остались не только частные потребители, но и государственные предприятия и учреждения. По предварительной информации, электроснабжение исчезло из-за повреждений подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява.

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Государственный поставщик электричества Бали Perusahaan Listrik Negara заявил, что расследует причину отключения. Электрики предприятия "работают над полным возобновлением услуг", цитирует Reuters заявление PLN.

В местной сети люди жалуются не только на отсутствие света, но и на большие пробки на дорогах.

Электроэнергия начала возвращаться потребителям спустя всего несколько часов после отключения.

"Процесс восстановления осуществляется постепенно", – заявила представитель PLN Вайан Эка Сусана.

Окружение власти острова в этом вопросе возлагает надежду на потусторонние силы.

"Если Бог даст, электроснабжение на Бали будет полностью восстановлено уже сегодня ночью", – сказал спикер президента Бали Прасетйо Хади после разговора с генеральным директором PLN.

Бали является основным туристическим центром Индонезии. В прошлом году этот остров посетили 6,3 млн. иностранных туристов. Причем такой туризм сильно вредит местным экосистемам и коренным жителям, поэтому правительство страны решило ограничить строительство здесь новых отелей, ночных клубов и вилл.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля весь Иберийский полуостров – в том числе Испания, Португалия – также остались без света. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

В Испании и Португалии объявили чрезвычайное положение. На всех атомных электростанциях страны были остановлены энергоблоки, АЭС переведены на работу от генераторов.

Только на следующие сутки в Испании возобновили более 99% электроснабжения. Премьер-министр Педро Санчес со своей командой лично контролировал процесс восстановления, а король Испании собрал Совет национальной безопасности.

По данным португальского оператора электросети REN, отключение электроэнергии произошло в результате "редкого атмосферного явления".

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