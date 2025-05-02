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Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

Михаил Левакин
Новости. Мир
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Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

В пятницу, 2 мая, в большинстве регионов индонезийского курортного острова Бали произошел тотальный блекаут – без электричества остались не только частные потребители, но и государственные предприятия и учреждения. По предварительной информации, электроснабжение исчезло из-за повреждений подводных кабелей, соединяющих энергосистему Бали с островом Ява.

Видео дня

Государственный поставщик электричества Бали Perusahaan Listrik Negara заявил, что расследует причину отключения. Электрики предприятия "работают над полным возобновлением услуг", цитирует Reuters заявление PLN.

Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

В местной сети люди жалуются не только на отсутствие света, но и на большие пробки на дорогах.

Электроэнергия начала возвращаться потребителям спустя всего несколько часов после отключения.

"Процесс восстановления осуществляется постепенно", – заявила представитель PLN Вайан Эка Сусана.

Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

Окружение власти острова в этом вопросе возлагает надежду на потусторонние силы.

"Если Бог даст, электроснабжение на Бали будет полностью восстановлено уже сегодня ночью", – сказал спикер президента Бали Прасетйо Хади после разговора с генеральным директором PLN.

Бали является основным туристическим центром Индонезии. В прошлом году этот остров посетили 6,3 млн. иностранных туристов. Причем такой туризм сильно вредит местным экосистемам и коренным жителям, поэтому правительство страны решило ограничить строительство здесь новых отелей, ночных клубов и вилл.

Страдает не только Европа: на курортном острове Бали произошел тотальный блекаут. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, 28 апреля весь Иберийский полуостров – в том числе Испания, Португалия – также остались без света. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

В Испании и Португалии объявили чрезвычайное положение. На всех атомных электростанциях страны были остановлены энергоблоки, АЭС переведены на работу от генераторов.

Только на следующие сутки в Испании возобновили более 99% электроснабжения. Премьер-министр Педро Санчес со своей командой лично контролировал процесс восстановления, а король Испании собрал Совет национальной безопасности.

По данным португальского оператора электросети REN, отключение электроэнергии произошло в результате "редкого атмосферного явления".

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