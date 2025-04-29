Страны Европы постепенно возобновляют поставки электроэнергии после блекаута: какая ситуация сейчас

Португалия и Испания возобновляют поставки электроэнергии после блэкаута, накрывшего эти европейские страны 28 апреля. По состоянию на вечер понедельника, электричество вернули 750 тысячам абонентов в Португалии, а в Испании удовлетворено 43% спроса на электроэнергию.

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Об этом пишет CNN. В частности, две подстанции, которые обеспечивают электроэнергией португальскую столицу Лиссабон, были восстановлены, говорится в заявлении Национальной энергетической сети (REN).

Все подстанции в районе Порту также работают, и потребителей в этом районе призвали ожидать, что их ситуация скоро нормализуется.

Министр окружающей среды Испании Сара Агесен сообщила, что более 43% спроса на электроэнергию удовлетворено, и 62% подстанций восстановлены.

"Мы продолжаем работать над восстановлением поставок эелектроэнергии. Мы будем держать вас в курсе прогресса", – написала Агесен.

Испанский сетевой оператор REE заявил, что электроснабжение доступно в некоторых частях Каталонии, Арагона, Страны Басков, Галисии, Ла-Риоха, Астурии, Наварра, Кастилии и Леона, Эстремадура, Андалусии.

Электричество также постепенно возвращается в испанский город Валенсия. Заработало большинство светофоров после того, как на протяжении дня сотрудники полиции вручную направляли движение на основных перекрестках.

Мэр Мария Хосе Катала посоветовала жителям пока оставаться дома и минимизировать потребление электроэнергии в качестве меры предосторожности. Она проинформировала, что аварийные генераторы для больниц и других необходимых учреждений обеспечены бензином.По словам мэра, спасатели получили более 130 вызовов по всему городу, в основном для помощи людям, застрявшим в лифтах.

Все поезда были отменены в течение дня. В аэропорту сотни пассажиров толпились у стоек авиакомпаний в надежде получить информацию об отмененных или задержанных рейсах.

В целом на улицах города вечером было тихо, многие рестораны и магазины закрыты.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 апреля в Испании, Португалии и в некоторых районах Франции и Бельгии произошло масштабное отключение электроэнергии. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

– В Испании и Португалии объявили чрезвычайное положение. На всех атомных электростанциях страны были остановлены энергоблоки, АЭС перевели на работу от генераторов.

– По данным португальского оператора электросети REN, отключение электроэнергии произошло в результате "редкого атмосферного явления". Признаков кибератаки в европейском блэкауте нет, операторы электросетей работают над восстановлением энергоснабжения.

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