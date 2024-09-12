На Бали придумали, как бороться с чрезмерным туризмом: что изменится на курорте

Курортный остров Бали в Индонезии стал центром туризма наравне с Мальдивами. Ежегодно его посещает более 10 миллионов человек, что сильно вредит местным экосистемам и мешает коренным жителям. Именно поэтому правительство страны решило ограничить строительство новых отелей, ночных клубов и вилл.

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По мнению высокопоставленных должностных лиц, это должно было бы уменьшить наплыв туристов, ведь количество мест для ночевки будет ограниченным и не все смогут беспроблемно попасть на остров, когда захочется. Как отмечает CNN, пока что Индонезия вводит мораторий на строительство недвижимости для ведения бизнеса.

В мае 2023 года губернатор Бали Ваян Костер сообщал, что остров планирует ограничить массовый туризм, ведь путешественники почти не приносят значительный доход в бюджет страны.

"Поэтому мы будем внедрять политику отказа от массового туризма, мы ограничим его, введя систему квот. Система квот на следующие 100 лет. Если мы позволим этому длиться долгое время, это будут дешевые туристы, большинство из которых едят рис в упаковке, ездят на мотоциклах, снова нарушают и, наконец, взламывают банкоматы", – говорил он.

Теперь благодаря мораторию правительство попытается повысить качество жизни коренных жителей, создать для них новые рабочие места и прекратить их ассимилирование с около 200 тысячами иностранцев, большинство из которых – россияне.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Панджайтан отметил, что нововведение может занять до 10 лет, если оно вступит в силу.

Источник сообщает, что количество путешественников на Бали резко возросло после того, как остров позволил туристам отдыхать там после пандемии коронавируса.

Как уже отмечалось, большинство нарушителей местных законов и правил имеют гражданство России. Так, ранее OBOZ.UA писал, что власти Бали просили женщин "одевать скромнее", ведь поездки на скутерах в одном бикини отвлекают водителей, а те, в свою очередь, создают аварийные ситуации. В частности, многие нарушают дресс-код в религиозных и сакральных для местных жителей местах.

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