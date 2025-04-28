В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блекаута: все АЭС страны работают на генераторах

Министерство внутренних дел Испании в понедельник, 28 апреля, объявило чрезвычайное положение после того, как большинство Пиренейского полуострова пострадало от масштабного отключения электроэнергии. На всех атомных электростанциях страны были остановлены энергоблоки, АЭС перевели на работу от генераторов.

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Об этом пишет Reuters. Отмечается, что из-за блекаута все АЭС Испании потеряли внешнее электроснабжение.

Поэтому энергоблоки пришлось остановить и перевести работу критических систем безопасности на обеспечение дизель-генераторов.

По информации национального регулятора Испании (CSN), охлаждение реакторов происходит стабильно, все требования ядерной безопасности соблюдаются.

На фоне общенационального отключения света правительство Испании объявило чрезвычайное положение. Он будет применяться в регионах, которые в этом нуждаются.

О такой необходимости заявили Мадрид, Андалусия и Эстремадура, попросив центральную власть взять на себя контроль за общественным порядком и другими функциями.

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в Испании, Португалии и в некоторых районах Франции и Бельгии произошло масштабное отключение электроэнергии. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным португальского оператора электросети REN, отключение электроэнергии произошло в результате "редкого атмосферного явления". Признаков кибератаки в европейском блэкауте нет, операторы электросетей работают над восстановлением энергоснабжения.

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