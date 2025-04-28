Признаков кибератаки или диверсии нет: названа причина масштабного блекаута в Европе

Отключение электроэнергии, которое прежде всего задело Испанию и Португалию, произошло вследствие "редкого атмосферного явления". Признаков кибератаки в европейском блэкауте нет, операторы электросетей работают над восстановлением энергоснабжения.

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Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта. А португальский оператор электросети REN назвал причину масштабного блекаута в Европе, пишет CNN Portugal.

Кошта отметил, что поддерживает связь с правительствами Испании и Португалии после беспрецедентного отключения электроэнергии в обеих странах.

По его словам, операторы электросетей работают над выяснением причин сбоя и восстановлением поставок электроэнергии.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Тереза ​​Рибера также заявила, что нет признаков того, что блекаут в регионе был спровоцирован. Ее цитирует греческое издание Kathimerini.

"Нет ничего, что позволяло бы нам подтвердить наличие любого саботажа или кибератаки. Португалия отключила свою электросистему от испанской, чтобы постепенно восстановиться, а Испания восстанавливается благодаря гидроэлектростанциям, а в некоторых случаях и тепловым электростанциям", - пояснила Тереза ​​Рибера.

Вице-президент Комиссии также заявила, что "это одно из наиболее значительных отключений электроэнергии за последние годы", подтвердив, что европейские власти постоянно контактируют и сотрудничают с испанскими властями для возобновления электроснабжения.

По данным португальского оператора электросети REN, "перебои в снабжении электроэнергией в Португалии были вызваны сбоем в испанской электросети, связанным с редким атмосферным явлением".

" Из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения (400 кВ) … Эти колебания повлекли за собой нарушение синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей европейской сети", - пояснили в REN.

Там прогнозируют, что из-за сложности явления и необходимости сбалансировать поставки электроэнергии на международном уровне "полное возобновление работы сети может занять до недели".

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 28 апреля, в Испании, Португалии и некоторых районах Франции и Бельгии произошло масштабное отключение электроэнергии. Миллионы людей остались без света из-за серьезных перебоев в работе европейской энергосистемы.

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