США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив – WSJ
Военно-морские силы Соединенных Штатов снова начали сопровождение коммерческих судов во время их прохождения через Ормузский пролив. Таким образом, приостановленная еще в начале мая операция "Проект Свобода" вновь в действии.
Об этом сообщает издание Wall Street Journal. По словам источников издания, американские военные "помогают судам выбирать безопасный маршрут", то есть "направляют их".
Что говорят военные
Первым судном, которое прошло пролив у побережья Омана "под защитой" американских военных кораблей, стал греческий танкер с двумя миллионами баррелей сырой нефти на борту. Этот корабль был заблокирован в Персидском заливе еще с начала марта. Сейчас судно уже прошло пролив и держит курс в направлении Индии.
Издание ссылается на источники среди высокопоставленных чиновников ВМС США. По их прогнозам, в ближайшие дни американские военные корабли "обеспечат безопасный проход" еще около десяти гражданским судам, среди которых нефтяные танкеры и контейнеровозы, которые планируют свой маршрут именно через Ормузский пролив.
Также сегодня стало известно, что США нанесли серию ударов по "иранским целям" в районе Ормузского пролива, несмотря на действующий режим прекращения огня. Американские военные отмечают, что их действия имели "оборонительный характер", а среди целей были места запуска ракет и иранские катера, которые якобы пытались установить мины в проливе.
Что предшествовало
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 6 мая, объявил о временном приостановлении операции "Проект Свобода", цель которой была в обеспечении безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Такое решение, как утверждалось, приняли на фоне прогресса в переговорах с Ираном.
Таким образом, указанная операция длилась чуть менее 36 часов.
Переговоры США и Ирана
Известно, что Тегеран направил Вашингтону через Пакистан обновленное предложение по урегулированию конфликта, в котором содержатся пункты о контроле над запасами обогащенного урана. Одним из ключевых пунктов новой инициативы является готовность Ирана передать России накопленный высокообогащенный уран в рамках потенциальной мирной сделки с США.
Кроме ядерной компоненты, скорректированный документ, который пакистанские посредники передали американской стороне, содержит ряд других стратегических предложений и уступок.
Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.
