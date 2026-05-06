Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном и приостановил проект "Свобода": что происходит

Президент США Дональд Трамп в ночь на среду, 6 мая, объявил о временном приостановлении проекта "Свобода", цель которого заключается в обеспечении безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Такое решение приняли на фоне прогресса в переговорах с Ираном.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social. По словам американского лидера, об этом его попросили лидеры Пакистана и других стран.

Также он указал на "впечатляющий военный успех", которого Штаты достигли во время кампании против Ирана.

"Учитывая то, что был достигнут значительный прогресс в направлении заключения полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы совместно договорились, что, хотя блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткое время, чтобы увидеть, удастся ли окончательно согласовать и подписать соглашение", – заявил Трамп.

Что предшествовало

3 мая президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки помогут освободить заблокированные в Ормузском проливе суда "нейтральных стран". Но только те, которые не причастны к тому, что происходит на Ближнем Востоке.

Он назвал эту инициативу проектом "Свобода". Трамп также отметил, что это "гуманитарный жест от имени США", и добавил, что процесс стартует 4 мая.

Было объявлено, что для обеспечения прохождения через Ормузский пролив гражданских кораблей американские военные планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и тысячи военнослужащих.

На первом этапе реализации проекта "Свобода" два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив. После этого они смогли безопасно продолжить свой путь.

Также, как заявил Трамп, американские военные поразили в Ормузе "семь небольших" иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда. Соединенные Штаты нанесли удар после того, как Тегеран обстрелял несколько кораблей в проливе.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь Марко Рубио заявил, что американская операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. Вместо этого США переходят к проекту "Свобода" – проведение кораблей через Ормузский пролив.

