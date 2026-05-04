Проект 'Свобода': Трамп анонсировал операцию по освобождению судов из Ормузского пролива

Соединенные Штаты Америки помогут освободить заблокированные в Ормузском проливе суда "нейтральных стран". Но только те, которые не причастны к тому, что происходит на Ближнем Востоке.

Об этом президент США Дональд Трамп в воскресенье, 3 мая, написал в своей соцсети Truth Social. Он назвал эту инициативу "проектом "Свободы".

По его словам, с этой просьбой к Вашингтону обратились сами представители стран. Трамп также отметил, что это"гуманитарный жест от имени США", и добавил, что процесс начнется в понедельник утром понедельника, 4 апреля, по ближневосточному времени.

"Страны со всего мира, почти все из которых не имеют никакого отношения к конфликту на Ближнем Востоке, разворачивающемуся на глазах всего мира так явно и жестоко, обратились к США с просьбой помочь освободить их суда, заблокированные в Ормузском проливе из-за ситуации, к которой они абсолютно не причастны. Ради блага Ирана, Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим странам, что мы безопасно выведем их корабли из этих ограниченных водных путей, чтобы они могли свободно и беспрепятственно продолжать свою деятельность", — сообщил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Исламская Республика Иран якобы согласилась включить свою ядерную программу в план переговоров с Соединенными Штатами Америки. Ранее страна отвергала такую возможность.

Что предшествовало

Ранее Исламская Республика через пакистанского посредника передала Соединенным Штатам новый проект мирного плана из 14 пунктов, основная цель которого – прекращение войны за 30 дней.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пересмотрит этот план, но "не может представить, чтобы он был приемлемым"."Они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", – прокомментировал свою позицию глава Белого дома.

