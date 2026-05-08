США ударили по иранским портам, но отрицают возобновление войны – медиа

Военные США нанесли удары по иранским портам на острове Кешм и в городе Бендер-Аббас, которые находятся в Ормузском проливе. Однако в высшем военно-политическом эшелоне власти США не считают эти удары по Ирану возобновлением войны между странами.

Об ударах по указанным портам сообщила журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, сославшись на собственные источники. Удары США "по иранским целям в районе Ормузского пролива" подтвердили и американские военные. В комментариях Fox News окружение Трампа уточнило, что"война не возобновилась".

Бандар-Аббас – город на юге Ирана, столица иранской провинции Хормозган. Это город-порт на побережье Ормузского пролива. Порты на острове Кешм расположены напротив Бандар-Аббаса.

Иран официально подтвердил повреждение торгового пирса Бахман на острове Кешм, но не раскрыл, в чем причина повреждений. Зато госагентства исламской республики утверждают, что три американских эсминца "вблизи Ормузского пролива" были "атакованы военно-морским флотом Ирана". Атака якобы была контрударом после ответной атаки американских военных на иранский нефтяной танкер.

Напомним – еще в начале марта президент США Дональд Трамп несколько раз утверждал, что у Ирана якобы уже не осталось ни одного корабля ВМФ.

В Центральном командовании США заявили, что нанесли удары по портам "в порядке самообороны", после того, как во время прохода трех эсминцев ВМС США через Ормузский пролив иранские силы запустили по ним ракеты и беспилотники, и "атаковали с катеров".

Американские военные "устранили приближающиеся угрозы" и нанесли удары по иранским военным объектам, "ответственным за атаки на американские силы, включая места запуска ракет и беспилотников, пункты командования и управления, а также узлы разведки и наблюдения".

Иран заявил о собственном полном контроле над Ормузским проливом и объявил о намерениях взимать плату с судов за безопасный транзит по этому водному пути. Согласно морскому праву такие намерения Тегерана являются незаконными.

В ответ США объявили о начале операции "Проект Свобода", цель которой – оказание помощи судам в безопасном прохождении проливом. Но начатая в минувшее воскресенье миссия была приостановлена уже через два дня – объявляя о прекращении операции, американский президент Дональд Трамп объяснил это якобы "прогрессом в мирных переговорах" с Ираном.

6 мая военные так называемого Корпуса стражей исламской революции в Иране сообщили о разблокировании Ормузского пролива. Но возможность безопасного прохода судов через пролив возможен только по "новым процедурам", отметили в КСИР.

Одновременно с объявлением Трампа о прекращении операции "Проект Свобода" государственный секретарь Марко Рубио заявил журналистам, что американская военная операция "Эпическая ярость" также уже завершена.

Несмотря на так называемый "значительный прогресс" в переговорах с Ираном, Трамп успел высказать новое предупреждение иранцам. А именно – он предупредил, что если США с Тегераном не достигнут соглашения, "снова начнутся бомбардировки", и они будут "более высокого уровня и интенсивности, чем были раньше".

