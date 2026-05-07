"После вхождения в состав России наш дом отобрали, а нас лишили права собственности. Зачем мы тогда ходили на референдум ДНР?"

Далее текст на языке оригинала.

Мешканці Донецька записали сумне відеозвернення, в якому поскаржилися на те, що підтримували рускій мір та ходили на "референдум" у 2014 році, а Росія прийшла та відібрала їхні квартири. Нерухомість вони придбали до 2014 року, і тепер РФ не визнає їхні українські права власності.

Найбожевільніше у цій історії, що всі ці люди при Україні жили досить непогано, якщо могли собі дозволити купувати квартири у Донецьку. Але це не завадило їм вчинити дії, направленні на руйнацію власної держави.

Здавалося б, елементарна логіка мала б їм підказати, що права на їхнє майно їм гарантує саме українська держава. Адже їхні майнові права записані в українських реєстрах, на руках у них українські документи. І відповідно, у їніх інтересах дбати, щоб українська держава збереглася. Натомість, вони допомогли зруйнувати українську державність у власному місті. А разом з нею – зруйнували і власні майнові права.

Повчальна історія, яку треба у школах викладати.