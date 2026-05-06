'Бомбардировки будут более масштабными': Трамп поставил Ирану очередной ультиматум по завершению войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 6 мая, заявил, что если Иран не будет "выполнять то, о чем было договорено", то столкнется с соответствующими последствиями. По словам главы Белого дома, в ответ Вашингтон начнет более масштабные и интенсивные бомбардировки по стране.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, если Тегеран выполнит договоренность, операция американских войск "Эпическая ярость" закончится мгновенно.

"Если Иран согласится выполнить то, о чем было договорено – что, возможно, является довольно смелым предположением – то уже легендарная операция "Эпическая ярость" завершится, а чрезвычайно эффективная блокада позволит сделать Ормузский пролив открытым для всех, включая Иран", – написал Трамп.

Что было до этого

В ночь на среду, 6 мая, глава Белого дома объявил о временном приостановлении проекта "Свобода", цель которого заключается в обеспечении безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Такое решение приняли на фоне прогресса в переговорах с Ираном, а американский лидер заявил, что об этом его попросили лидеры Пакистана и других стран.

"Несмотря на то, что был достигнут значительный прогресс в направлении заключения полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы совместно договорились, что, хотя блокада будет оставаться в силе, проект "Свобода" (движение судов через Ормузский пролив – Ред.) будет приостановлен на короткое время, чтобы увидеть, удастся ли окончательно согласовать и подписать соглашение", – говорил Трамп.

По данным издания Axios, США работают над соглашением с Ираном по меморандуму о взаимопонимании. Он должен прекратить войну и установить границы для более детальных ядерных переговоров.

Среди основных положений документа:

обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана;

согласие США отменить санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств;

отмена Тегераном и Вашингтоном ограничений на транзит через Ормузский пролив.

В действующем виде Меморандум о взаимопонимании объявит о прекращении войны в регионе и начале 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и отмене санкций США. Ответа от Ирана Белый дом ожидает в течение следующих 48 часов.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что армия США поразила в Ормузе "семь небольших" иранских катеров, которые пытались атаковать гражданские суда. Соединенные Штаты нанесли удар после того, как Тегеран обстрелял несколько кораблей в проливе.

