"Мы достигли своих целей": Рубио объявил военную операцию против Ирана завершенной

Американская операция "Эпическая ярость" против Ирана завершена. Вместо этого США переходят к проекту "Свобода" – проведения кораблей через Ормузский пролив.

Об этом 5 мая на брифинге для прессы в Белом доме объявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы достигли целей этой операции", – заверил глава внешнеполитического ведомства.

Какие дальнейшие действия США

Рубио сообщил, что теперь внимание американских военнослужащих сосредоточено на Ормузском проливе и реализации инициативы президента Дональда Трампа.

"Сейчас мы занимаемся проектом "Свобода". Сейчас мы этим занимается. К чему это может привести в будущем, пока остается под вопросом", – сказал госсекретарь.

Он осудил действия Исламской Республики и подчеркнул: контроль Ирана над Ормузским проливом не должен быть нормализован

"Они пытаются сделать это какой-то новой нормой. Ни при каких обстоятельствах мы не можем позволить им нормализовать тот факт, что они могут взрывать коммерческие суда и ставить мины в воде", – сказал Рубио.

Проект "Свобода", по его словам, будет определенным "защитным пузырем" и "первым шагом" к полному открытию водного пути – "так, как это было раньше".

Дипломат утверждает, что к инициативе готовы присоединиться несколько стран (какие именно, он не раскрыл).

"Несколько стран заявили, что мы должны что-то с этим сделать и исправить ситуацию... Многие страны должны что-то с этим сделать", – сказал Рубио, добавив, что не все имеют военно-морские силы, а некоторые, которые их имеют, заявляют о готовности участия только на завершающем этапе.

В то же время американские представители будут продолжать переговоры с Ираном, чтобы получить "определенный уровень понимания", по каким темам противоположная сторона готова договариваться. Сначала надо решить общие вопросы, а уже после этого углубляться в детали.

"Нам не нужно иметь письменное соглашение, но нам нужно дипломатическое решение, которое четко определяет темы, по которым они готовы вести переговоры, а также объем уступок, на которые они готовы пойти в начале, чтобы эти переговоры были достойными внимания", – сказал госсек.

– Центральное командование ВС США сообщило, что на первом этапе реализации проекта "Свобода" два торговых судна под американским флагом успешно прошли через Ормузский пролив.

– Известно, что для сопровождения гражданских кораблей американские военные планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и тысячи военнослужащих.

