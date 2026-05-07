'Пустая трата времени': в Кремле цинично заявили об отказе от мирных переговоров с Украиной до вывода ВСУ с Донбасса

В России заявили, что не видят смысла в новом раунде переговоров по завершению войны против Украины, пока ВСУ остаются на Донбассе. Москва ожидает от Киева "одного серьезного шага", после которого, как утверждают в Кремле, могут прекратиться боевые действия и появиться возможности для дальнейшего урегулирования.

Об этом помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил агентству "Интерфакс", комментируя перспективы новых трехсторонних переговоров с участием США. Он сказал, что "убеждать друг друга – во многом пустая трата времени", пока президент Украины Владимир Зеленский не согласится на вывод украинских войск.

Также представитель Кремля заявил, что эту позицию якобы понимают и украинские переговорщики. При этом никаких новых деталей относительно возможных контактов между сторонами он не привел.

Переговоры на паузе

Переговорный процесс по завершению российско-украинской войны фактически находится на паузе с конца февраля. По данным российских источников, это связано с ситуацией на Ближнем Востоке и привлечением американских представителей к другим международным вопросам.

Речь идет, в частности, о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые, как утверждается, сейчас занимаются урегулированием конфликта вокруг Ирана. Но даже до паузы стороны не смогли согласовать ключевой вопрос – статус Донбасса.

Отдельно отмечается, что Россия требовала от Украины оставить подконтрольные Киеву территории Донецкой области. Украинская сторона настаивала на прекращении боевых действий по линии фактического соприкосновения.

Спорный статус

По информации, озвученной российской стороной, в ходе переговоров с участием США стороны якобы смогли согласовать большинство технических вопросов. Однако именно тема Донбасса осталась главной преградой для дальнейших договоренностей.

Среди вариантов, которые обсуждались, называли и создание демилитаризованной экономической зоны на Донбассе. Но окончательных решений стороны не приняли.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не спешат ехать в Киев. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Ситуация вызывает раздражение у украинской стороны. Президент Владимир Зеленский публично раскритиковал подход американских представителей. Он отметил, что регулярные поездки в Россию без визита в Украину выглядят как проявление неуважения.

