Современная россия не имеет никакого отношения к победе в Великой Отечественной войне над нацистской Германией. Первое и экзистенциальное – Советский Союз имел совершенно другое социально-политическое устройство, в котором практически полностью отсутствовала частная собственность на что угодно (даже автомобили, которых было в частном пользовании в 1945 менее 10 тысяч на всю страну с численностью населения 170 миллионов). Тоталитарный Советский Союз кардинально отличался от современной олигархической россии, где все украдено у народа и 1% народонаселения владеет половиной всех богатств страны. Второе – Вермахт оккупировал полностью всю Украину и Белоруссию с прибалтийскими республиками и Молдавией, но лишь небольшую часть Российской Федерации. Столица Белоруссии Минск была почти полностью уничтожена, а столица Украины Киев капитально разрушена, чего не скажешь о Ленинграде и Москве. Из 27 миллионов погибших советских граждан больше половины приходится на украинцев и еще около четырех миллионов на белорусов. Кремль, перевоплощаясь в агрессивный анклав, присвоил себе лавры победы, которые россии не принадлежат.

9 Мая стало праздничным днем, начиная с 1965 года в бытность Первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. До этого дня считалось, что гибель более 30 миллионов советских людей не может быть поводом для празднования. Это скорее траур. Раж победобесия начался в 1995 году, когда отмечалась 50-и летняя годовщина победы. Новое руководство россии решило, что на этом можно нажить дополнительный политический капитал. Все бы ничего, однако надо знать меру. Кремль ее утратил окончательно, начиная с 2015 года, превратив этот день в балаган с ряжеными "ветеранами", не имеющими никакого отношения к ВОВ. Дальше – хуже. В этой связи возникает вопрос – почему Франция не празднует день взятия Москвы Наполеоном в 1812 году? Или Германия не празднует день взятия Варшавы в сентябре 1939? Или это не победы? Ответ простой – страна, которая живет одним прошлым, не имеет будущего.

Сегодня россия, превратившись в классическое неонацистское государство, уже не может отказаться от этого Дня пока не распадется. После чего ее осколки будут вспоминать все происходящее 9 Мая в Москве и по всей стране со смехом и состраданием. Это не Палата N 6, это хуже. Будут писать романы и спрашивать – неужели такое могло быть? В настоящие дни, когда российские ракеты летят на мирные города Украины, это воспринимается как фарс с предсказуемым финалом. Если в 2005 в этот день в Москве присутствовал Президент США Буш-младший с супругой, то сегодня его место занял Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Столетие победы Вова Путин будет праздновать в тюрьме Гааги. Если доживет, конечно.