Умерла заслуженная артистка Украины и звезда 'Поймать Кайдаша' Любовь Колесникова: она боролась с тяжелой болезнью

Умерла заслуженная артистка Украины и актриса Черниговского драмтеатра Любовь Колесникова. Звезде сериала "Поймать Кайдаша", где она сыграла бабушку Палажку, было 74 года. В последнее время артистка боролась с тяжелой болезнью.

О смерти актрисы 7 мая сообщила директор-художественный руководитель Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко Оксана Туник-Фриз в Instagram. По ее словам, Любовь Колесникова умерла утром под опекой врачей и в окружении родного коллектива.

Она ушла из жизни под наблюдением врачей и в окружении коллег и близких.

Прощание с актрисой состоится 8 мая в Черниговском драмтеатре. Время церемонии будет объявлено позже.

В январе сценаристка сериала "Поймать Кайдаша" и писательница Наталья Ворожбит сообщала, что Любовь Колесникова почти полностью потеряла зрение: не видела одним глазом, а на втором почти потеряла зрение и нуждалась в операции.

Что известно о Любови Колесниковой

Любовь Колесникова родилась 1 июля 1951 года в селе Остров на Житомирщине. Она с детства проявляла интерес к сцене и театру, а уже в 13 лет впервые вышла на сцену в любительском народном театре. После окончания школы она училась в Киевской эстрадно-цирковой студии (ныне Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств), где получила профессиональную актерскую подготовку.

Профессиональную карьеру Колесникова начала в 1971 году в Нежинском драматическом театре имени Николая Коцюбинского. Впоследствии, в 1978 году, ее пригласили в Черниговский драмтеатр, сцене которого она посвятила почти всю жизнь.

За годы работы актриса воплотила более ста сценических образов в спектаклях разных жанров. Среди ее самых известных ролей:

Юнона в "Энеиде",

Одарка в "Фараонах",

Коробочка в "Мертвых душах",

Мавра в спектакле "У неділю рано зілля копала",

баба Палажка в "Кайдашевой семье".

В 2018 году Любовь Колесникова получила звание заслуженной артистки Украины. В том же году за роль бабы Соньки в спектакле "Вий. Докудрама" Натальи Ворожбит ей также назначили пожизненную государственную стипендию.

Широкой телевизионной аудитории актриса стала известна после выхода сериала "Поймать Кайдаша" в 2020 году. В современной адаптации повести Ивана Нечуя-Левицкого она сыграла бабу Палажку – одну из самых ярких второстепенных героинь проекта.

