В ЕС разочарованы переговорами Трампа и готовят свой формат взаимодействия с РФ: Кошта раскрыл детали

В Евросоюзе все больше разочаровываются переговорами о прекращении войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. На этом фоне европейские лидеры начали обсуждать создание собственного формата диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ЕС уже ведут внутренние консультации относительно того, как именно организовать возможные переговоры с Кремлем и кто может представлять позицию Европы. Об этом пишет Financial Times.

ЕС ищет собственный формат переговоров

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз имеет "потенциал" для ведения переговоров с Путиным.

По его словам, сейчас он проводит консультации с лидерами всех 27 стран ЕС, чтобы определить, в каком формате блок сможет говорить с Россией.

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", – сказал Кошта.

Кошта также рассказал, что во время саммита ЕС на Кипре в прошлом месяце президент Украины Владимир Зеленский призвал европейцев быть готовыми "сделать положительный вклад в переговоры".

В то же время президент Европейского совета отметил, что пока Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к реальным и эффективным переговорам.

В Киеве говорят о координации

В Офисе президента Украины подтвердили обсуждение этой темы с Коштой. Один из украинских чиновников заявил изданию, что Европе нужна "большая координация" во взаимодействии с Россией.

"Нам нужна большая координация на европейском уровне", – сказал украинский чиновник.

По его словам, среди вариантов рассматривается возможность определения одного европейского лидера, который мог бы вести переговоры с Кремлем от имени всего ЕС и таким образом усилить давление на Москву.

Внутри ЕС нет единства

Некоторые европейские политики уже открыто поднимают вопрос восстановления каналов связи с Кремлем. Среди них – премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Однако внутри ЕС пока нет общей позиции относительно того, кто именно должен представлять Евросоюз в переговорах с Россией, когда их следует начинать и каким должно быть потенциальное предложение для Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, глава дипломатии ЕС Кая Каллас призвала Европу перестать умолять Россию о переговорах по завершению войны, а вместо этого поставить ее в такое положение, чтобы Москва перешла к реальному диалогу. По ее словам, нынешняя стратегия должна быть более жесткой и более прагматичной.

