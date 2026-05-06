США и Иран работают над меморандумом о прекращении войны: в Axios раскрыли подробности

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что работают над соглашением с Ираном по меморандуму о взаимопонимании. Цель его – прекратить войну и установить границы для более детальных ядерных переговоров. Ответа от Ирана США ожидают в течение следующих 48 часов.

Об этом сообщило издание Axios. Пока это ближайший к заключению соглашения этап с начала войны.

Что известно

Среди основных положений этого документа – обязательства Ирана по мораторию на обогащение урана, согласие США отменить санкции и вернуть миллиарды замороженных иранских средств, а также отмена обеими сторонами ограничений на транзит через Ормузский пролив.

Между тем Белый дом считает, что иранское руководство разделено, и поэтому может быть трудно достичь консенсуса между различными фракциями.

"Американские чиновники неоднократно выражали оптимизм относительно соглашения во время предыдущих раундов переговоров и во время текущей войны, но до сих пор его не достигли", – отметило издание.

Указанный меморандум о взаимопонимании, который состоит из 14 пунктов, согласовывается между посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и несколькими иранскими чиновниками как непосредственно, так и через посредников.

Что предусматривает меморандум

В своем нынешнем виде Меморандум о взаимопонимании объявит о прекращении войны в регионе и начале 30-дневного периода переговоров по детальному соглашению об открытии пролива, ограничении ядерной программы Ирана и отмене санкций США.

Местом переговоров может быть Исламабад или Женева, сообщили два источника.

Если же переговоры будут неудачными, американские войска смогут возобновить блокаду или военные действия, заявил американский чиновник.

Предметом активного обсуждения является продолжительность моратория на обогащение урана: три источника утверждают, что это будет не менее 12 лет, а один – 15 лет, Иран предложил 5-летний мораторий на обогащение, а США требовали 20 лет.

"В Меморандуме о взаимопонимании Иран обязуется никогда не стремиться получить ядерное оружие и не проводить деятельность, связанную с его созданием. По словам американского чиновника, стороны обсуждают пункт, по которому Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты", – отметило издание.

Как сообщал OBOZ.UA, Трампу в ночь на среду, 6 мая, объявил о временном приостановлении проекта "Свобода", цель которого заключается в обеспечении безопасного прохода торговых судов через Ормузский пролив. Такое решение приняли на фоне прогресса в переговорах с Ираном. Также президент США указал на "впечатляющий военный успех", которого Штаты достигли во время кампании против Ирана.

