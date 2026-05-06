Иран допустил возможность прохода кораблей через Ормузский пролив: что хочет взамен

В среду, 6 мая, военные так называемого Корпуса стражей исламской революции в Иране сообщили о разблокировании Ормузского пролива. Но возможность безопасного прохода судов через пролив возможен только по "новым процедурам".

Никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не привели. Это первая реакция Ирана на приостановление Вашингтоном операции "Проект Свобода" по помощи судам в прохождении проливом, отмечают американские масс-медиа.

Хотя в КСИР не уточнили, какие именно новые процедуры имеются в виду, иранские военные "выразили благодарность" капитанам и владельцам судов за их сотрудничество по прохождению Ормузским проливом "в соответствии с правилами Ирана".

Что предшествовало

Иран заявил о собственном полном контроле над Ормузским проливом и объявил о намерениях взимать плату с судов за безопасный транзит по этому водному пути. Согласно морскому праву такие намерения Тегерана являются незаконными.

В ответ США объявили о начале операции "Проект Свобода", цель которой – оказание помощи судам в безопасном прохождении проливом. Но начатая в минувшее воскресенье миссия была приостановлена уже вчера – объявляя о прекращении операции, американский президент Дональд Трамп объяснил это якобы "прогрессом в мирных переговорах" с Ираном.

Конец войне?

Одновременно с объявлением Трампа государственный секретарь Марко Рубио заявил журналистам, что американская военная операция "Эпическая ярость" уже завершена.

Несмотря на так называемый "значительный прогресс" в переговорах с Ираном, Трамп успел высказать новое предупреждение иранцам. А именно – он предупредил, что если США с Тегераном не достигнут соглашения, "снова начнутся бомбардировки", и они будут "более высокого уровня и интенсивности, чем были раньше".

