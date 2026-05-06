Украинцы смогут получить водительские удостоверения с 15 лет: какие изменения предлагает правительство

Правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект, который предусматривает масштабные изменения в закон "О дорожном движении". Он имеет целью гармонизировать украинское законодательство с требованиями ЕС. Одним из нововведений являются новые возрастные правила для водителей, планируется разрешить управление с 15 лет и постепенный доступ к более мощному транспорту.

Поэтому подростки смогут получить право управлять мопедами и легкими двухколесными транспортными средствами уже с 15 лет. Законопроект № 15200 позволяет получить категории B и BE (легковые авто и легковое авто + прицеп) с 17 лет, но только при условии управления в сопровождении опытного водителя, который имеет стаж не менее 2 лет.

Для категории A (мощные мотоциклы) устанавливается возраст 20 лет при наличии не менее двух лет стажа на категории A2 (мотоциклы, мощностью до 35 кВт), или 24 года — для прямого доступа без предварительного стажа.

Право управлять транспортом категорий D и DE (автобусы и автобусы с прицепом) предлагается предоставлять с 24 лет, или с 21 года — при наличии профессиональной подготовки водителя.

Также в законопроекте предлагается ввести новую классификацию категорий водительских удостоверений и расширить полномочия правительства в сфере безопасности дорожного движения. Речь идет о праве Кабмина утверждать образцы водительских удостоверений, регистрационных документов и опознавательного автомобильного знака Украины.

Поэтому предложенная классификация категорий водительских удостоверений выглядит так:

AM (с 15 лет) – мопеды и легкие квадроциклы (скорость до 45 км/ч);

A1, A2, A – различные классы мотоциклов и трициклов в зависимости от мощности двигателя: – A1 (с 16 лет) – мотоциклы и трициклы, мощность менее 11 кВт и 15 кВт соответственно; – A2 (с 18 лет) – мотоциклы, мощностью до 35 кВт; – A (с 20 лет, если есть стаж 2 года в категории А2, без стажа – с 24 лет) – мотоциклы (с или без бокового прицепа) и трициклы, мощность до 35 кВт и 15 кВт соответственно;

B1 (с 16 лет) – квадроциклы весом до 400 или 550 кг для ТС, предназначенных для перевозки грузов;

B (с 17 лет в сопровождении, самостоятельно – с 18)– легковые автомобили (до 3500 кг, до 8 пассажирских мест): – B – легковые автомобили до 3500 кг и до 8 пассажирских мест; – ВЕ – тягач категории В и прицеп, масса которого не превышает 3500 кг;

C1, C – грузовые автомобили различной массы: – C1 (с 18 лет)– ТС массой больше, чем 3500 килограммов, но меньше 7500 килограммов, не более 8 пассажиров могут быть совмещены с прицепом, масса которого не превышает 750 килограммов; – С1Е (с 18 лет)– ТС категории В и С1 + прицеп, общая масса менее 12000 кг; – C (с 21 года или с 18 лет при наличии профессионального образования) – ТС массой более 3500 кг для перевозки менее 8 пассажиров, могут быть совмещены с прицепом, массой до 750 килограммов; – СЕ (с 21 года или с 18 лет при наличии профессионального образования) – ТС категории С + прицеп массой 750 килограммов;

D1, D (с 21 года или с 18 лет при наличии профессионального образования) – ТС для перевозки пассажиров (автобусы): – D1 – автобусы для перевозки 16 пассажиров, длина до 8 метров, могут быть совмещены с прицепом массой до 750 килограммов; – D1Е – ТС категории D1 + прицеп тяжелее 750 кг; – D – ТС для перевозки более 8 пассажиров, могут быть совмещены с прицепом, массой до 750 килограммов, –DЕ – ТС категории D + прицеп, тяжелее 750 кг.

Tm (с 21 года) – трамваи;

Tb (с 21 года) – троллейбусы.

