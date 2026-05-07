'Украина будет действовать зеркально': Зеленский об угрозах РФ на 9 мая, новых обстрелах врага и визите Умерова в США. Видео

Страна-агрессор Россия отвергла очередное предложение Киева о прекращении огня и вместо этого продолжила обстрелы и угрозы накануне 9 мая. Однако украинские Силы обороны наносят ответные удары по военным и нефтяным объектам РФ.

Об этом в традиционном видеообращении заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Киев предложил полную тишину с 6 мая. Однако, по словам Зеленского, в ответ РФ продолжила атаки и угрозы.

"Они (россияне – ред.) хотят от Украины разрешения провести их парад, чтобы выйти на площадь безопасно, на час, раз в год, а потом дальше снова убивать наших людей и воевать. Уже россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и точно неадекватная логика российского руководства", – заявил Зеленский.

По словам президента, только за последние сутки оккупанты наносили удары по всей линии фронта: от Черниговщины до Николаевщины. Он отметил, что под ударами оказались гражданские поезда, энергетические объекты и жилые дома.

Переговоры с США

Кроме того, Зеленский сообщил о продолжении переговоров с представителями президента США. По его словам, министр обороны Рустем Умеров проведет встречи с Уиткоффом и Кушнером.

Президент уточнил, что во время переговоров обсудят три ключевых направления. Речь идет о гуманитарных вопросах и возможных обменах, активизации дипломатического процесса с Россией, а также договоренностях по безопасности для усиления защиты Украины.

Зеленский отметил, что приоритетами Украины остаются усиление систем ПВО, устойчивость государства и поддержка граждан.

"Завтра мир будет отмечать годовщину завершения войны в Европе. В мае 1945-го. Лучшее, что могло бы почтить память всех, кто тогда боролся против фашизма и победил. Лучше всего было бы это, конечно, мир в Европе. Как и 81 год назад, так и теперь Америка может миру помочь своей справедливой и сильной позицией против агрессоров. И важно, что американский народ именно так относится к России сейчас, как к агрессору", –заявил президент.

Украинские ответные удары

По словам главы государства, украинские Силы обороны нанесли удары по ряду целей на территории России. В частности, в регионе Каспийского моря поразили ракетный корабль, способный запускать ракеты "Калибр".

Также зафиксировано попадание по объекту нефтяной отрасли в Пермском регионе РФ, который расположен более чем в полутора тысячах километров от украинской границы.

"Украина будет действовать зеркально. Если бы была тишина, то не было бы украинских дальнобойных санкций", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 мая, принял доклад от секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова. Глава украинской переговорной группы отправился в Вашингтон, на переговоры со спецпосланниками Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать "зеркально", если Россия не согласится на прекращение огня и продолжит атаки. По его словам, Москва уже получила четкое предложение о "тишине и дипломатии", однако ответила на него новыми ударами. Поэтому ответ Украины будет вполне справедливым.

