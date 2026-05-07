Финал Кубка Украины по футболу 2025/2026 обещает стать одним из самых неожиданных за последние годы. 20 мая во Львове на стадионе "Арена Львов" за новый трофей поборются "Динамо" (Киев) и ФК "Чернигов".

Еще до старта турнира такой финал казался маловероятным, однако футбол вновь доказал – здесь возможно всё.

Путь к финалу: опыт против мечты

Киевское "Динамо" уверенно прошло в полуфинал, обыграв черновицкую "Буковину" со счётом 3:0. Матч в Тернополе собрал около 15 тысяч зрителей. Для столичного клуба это был уже 22-й выход в полуфинал турнира – опыт, который трудно переоценить.

Совсем иной путь у ФК "Чернигов". Команда, которая параллельно решала задачу сохранения места в Первой лиге, сотворила настоящую сенсацию в полуфинале против "Металлиста 1925".

Игра в Житомире превратилась в испытание характера. Оставшись в меньшинстве в самом дебюте, черниговцы выстояли 97 минут и довели матч до серии пенальти. Главным героем стал капитан и вратарь команды Максим Татаренко, совершивший 13 сейвов по ходу матча и отразивший решающий удар в послематчевой серии – победа 6:5 стала исторической.

Исторический шанс для "Чернигова"

Для ФК "Чернигов" это первый выход в финал Кубка Украины – достижение, которое уже вошло в историю клуба. Команда подарила настоящий праздник своим болельщикам и всему городу, где футбол всегда занимал особое место. Черниговская земля воспитала немало известных игроков, среди которых и легендарные динамовцы Олег Кузнецов и Андрей Ярмоленко.

Гегемоны турнира

История Кубка Украины знает своих постоянных фаворитов. Рекордсменом является "Шахтёр" (Донецк) – 15 побед. У "Динамо" (Киев) – 13 трофеев, последний из которых был завоёван в 2021 году. Также в числе победителей одесский "Черноморец" (2 трофея), полтавская "Ворскла" и симферопольская "Таврия" (по 1 трофею).

Сможет ли дебютант финала вписать своё имя в этот список – главный вопрос предстоящего противостояния.

Львов принимает финал

Стадион "Арена Львов" примет финал Кубка Украины во второй раз. В разные годы решающие матчи проходили по всей стране:

18 финалов – НСК "Олимпийский" (Киев)

5 – стадион "Металлист" (Харьков)

по 1 – стадион имени Романа Шухевича (Тернополь), стадион "Юбилейный" (Сумы), стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского (Полтава), "Славутич-Арена" (Запорожье), "Авангард" (Ровно), Центральный стадион (Житомир).

В ожидании развязки

Финал во Львове – это противостояние опыта и дерзости, традиций и мечты. "Динамо" (Киев) выйдет на поле в статусе фаворита, но ФК "Чернигов" уже доказал, что способен удивлять.

Прогнозы в футболе редко сбываются на сто процентов. Одно можно сказать точно: болельщиков ждёт настоящий праздник игры, в котором победит сильнейший.