США перебросили десятки военно-транспортных самолетов на Ближний Восток: что происходит

Американские войска продолжают стягивать на Ближний Восток силы на фоне очередного обострения отношений с Ираном. Военно-воздушные силы ВСУ перебросили в регион десятки военно-транспортных самолетов.

Период с 18 по 26 января ВВС США перебросили на базы на Ближнем Востоке не менее 41 грузового самолета C-17A и один C-5M. Об этом сообщает портал Defence Blog.

Новое обострение на Ближнем Востоке

Эксперты обратили внимание, что увеличение объёмов воздушных перевозок совпадает с входом авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln в Индийский океан, поскольку американские войска корректируют свою стратегию на фоне напряжённости в отношениях с Ираном.

Данные о передислокации военно-транспортных самолетов, собранные из общедоступных систем отслеживания рейсов, показывают, что за восьмидневный период на авиабазах региона совершили посадку 41 самолет C-17A Globemaster III и один C-5M Super Galaxy.

Рейсы в основном выполнялись с американских и союзнических баз в Германии и Великобритании и направлялись в ключевые американские центры в Катаре, Иордании, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии.

Аналитическая группа MenchOSINT, занимающаяся сбором информации из открытых источников, сообщила , что только 25 января в регион прибыли несколько самолетов C-17A ВВС США и один C-5M. Группа отметила, что устойчивый темп операций по воздушным перевозкам представляет собой один из крупнейших объемов краткосрочных грузоперевозок на Ближний Восток за последние месяцы.

Данные отслеживания полетов показывают, что самолеты вылетали с авиабаз Рамштайн и Спангдахлем в Германии, а также с авиабазы ​​Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании, прежде чем приземлиться на авиабазе Аль-Удейд в Катаре и авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Дополнительные самолеты были замечены при посадке на авиабазе Али-аль-Салем в Кувейте, авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии и на объектах в Бахрейне.

Американцы готовятся к эскалации

Подобная практика воздушных перевозок соответствует схеме, наблюдаемой перед крупными развертываниями войск США в регионе, когда системы противовоздушной обороны, высокоточные боеприпасы и вспомогательное авиационное оборудование перебрасываются на передовые позиции для сокращения времени реагирования и повышения оперативной гибкости.

ВВС США не опубликовали подробностей о грузе, перевозимом на борту самолетов. Однако масштаб и пункт назначения рейсов указывают на крупную логистическую операцию, направленную на усиление американских и союзных сил в зоне ответственности Центрального командования США.

В то же время военно-морские силы США скорректировали свою позицию в регионе. Авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln вошла в Индийский океан, приблизившись к Ближнему Востоку и оказавшись в оперативной зоне Центрального командования США. Такое положение авианосца позволяет ему поддерживать потенциальные военные операции США в регионе в случае получения соответствующего указания.

Что предшествовало

На начало 2026 года ситуация в отношениях между США и Ираном достигла критической точки. Основным катализатором обострения стали масштабные протесты внутри Ирана и жесткая реакция Тегерана на них, что вызвало резкое неприятие со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

Американский президент предупредил иранские власти о "серьезных последствиях", если убийства демонстрантов и массовые казни задержанных не прекратятся.

В ответ на наращивание американцами сил в регионе в Тегеране на площади Энгелаб повесили гигантский мурал с изображением иранских ракет, поражающих американский авианосец. Власти Ирана заявили о готовности нанести ответный удар, который "заставит Вашингтон пожалеть".

ОАЭ официально заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для атак на Иран, опасаясь масштабной дестабилизации в регионе. Также против эскалации выступили Саудовская Аравия, Оман, Катар и Турция.

Напомним, американские войска рассматривают возможность нанесения "точечных ударов" по ​​иранским чиновникам. Мишенью для вооруженных сил США могут стать чиновники и командиры, которых американцы считают ответственными за гибель протестующих в Иране.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране. Возможные удары будут направлены на руководство силовых структур, причастных к гибели протестующих, и военную инфраструктуру. До этого Дональд Трамп призвал продолжать протесты, заявив, что "помощь уже в пути".

