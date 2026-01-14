Администрация Трампа обратилась к Европе с просьбой поделиться разведданными о целях на территории Ирана – WP

Президент США Дональд Трамп

публично дал понять, что время переговоров с Ираном прошло, а Вашингтон готов к более жестким действиям на фоне массовых антиправительственных протестов в стране. В Белом доме тем временем готовят варианты военного и невоенного давления, хотя среди союзников Трампа растет беспокойство возможными последствиями эскалации. Раскол проходит и внутри его политической команды.

О внутренних дискуссиях в администрации США сообщает The Washington Post. Публичные заявления Дональда Трампа и Белого дома обнародованы в социальных сетях и во время выступлений президента в штате Мичиган.

Во вторник Совет национальной безопасности США без участия президента провел совещание, во время которого подготовил для Трампа несколько сценариев действий в отношении Ирана. Среди них есть точечные удары по структурам, ответственным за подавление протестов, кибератаки на инфраструктуру режима, усиление экономического давления и расширение поддержки протестного движения.

Сам Трамп заявил, что "отменил все встречи" с иранскими чиновниками, а в соцсетях написал, что помощь протестующим "уже в пути". В то же время, отвечая на вопрос журналистов, он отказался прямо уточнять, идет ли речь о военном вмешательстве. В Белом доме напомнили, что президент уже доказал серьезность своих намерений во время предыдущих операций против Ирана.

Несмотря на жесткую риторику, по словам собеседников издания, в частных разговорах Трамп звучит менее уверенно, чем накануне ударов по иранским ядерным объектам в июне. Часть его союзников, в частности Стив Бэннон, открыто выступает против новой интервенции, предостерегая, что она лишь затянет конфликт и будет противоречить принципу "Америка превыше всего".

Скепсис относительно удара связан и с военными рисками. Пентагон обеспокоен возможными ответными действиями Ирана, а также ограниченным присутствием американских сил в регионе из-за переброски ресурсов для других операций. В то же время США все еще имеют возможность наносить удары крылатыми ракетами с кораблей и стратегической авиацией.

Европейские дипломаты сообщили, что Вашингтон обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране. По их словам, возможные удары могут быть направлены не на ядерные объекты, а на руководство силовых структур, причастных к гибели протестующих. По оценкам правозащитников, за три недели протестов в Иране погибли более 2 тысяч человек.

Параллельно страны Персидского залива пытаются возобновить посреднические контакты между Тегераном и Вашингтоном, опасаясь, что падение иранского режима может привести к гражданской войне или появлению еще более агрессивной власти. Впрочем, по данным источников, администрация Трампа пока не рассматривает переговоры как приоритет и сосредотачивается на дальнейшем усилении давления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать массовые протесты и активные действия против власти. Он сделал заявление 13 января на фоне продолжающихся демонстраций в Иране, которые сопровождаются жестким подавлением со стороны силовиков. По словам американского президента, Вашингтон прекратил контакты с иранскими чиновниками до остановки насилия.

