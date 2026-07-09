США нанесли удар по мосту, соединяющему Иран с Россией: что это означает для военной логистики

США нанесли ракетный удар по стратегическому железнодорожному мосту на севере Ирана. Атака произошла утром в четверг в провинции Голестан, где проходит транспортный коридор, соединяющий Иран с Туркменистаном, Казахстаном, Китаем, а также используемый для грузовых перевозок из России.

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Издание Times of Israel со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars пишет, что целью стал железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан. По информации агентства, маршрут через Туркменистан и Казахстан был одним из ключевых сухопутных путей в Китай, особенно после блокировки иранских портов в Персидском заливе в этом году.

Fars также утверждает, что с конца 2025 года это направление использовалось для перевозки грузов между Россией и Ираном. В то же время агентство отметило, что ремонт моста планируется завершить в сжатые сроки.

По данным иранских СМИ, мост является важной частью железнодорожной инфраструктуры страны. Удар произошел второй день подряд после возобновления американских атак по территории Ирана.

Логистический маршрут

По информации Fars, американская крылатая ракета поразила город Ак-Таке-Хан в четверг утром. Агентство назвало его стратегической точкой международного железнодорожного коридора, соединяющего Китай, Туркменистан и Иран.

После удара Иран временно приостановил пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхед. Местные жители связали повреждение участка пути с американо-израильской атакой.

Иранские государственные железные дороги сообщили, что к месту происшествия направлены ремонтные бригады, а пассажиров, оставшихся в пути, будут доставлять в Мешхед на автомобильном транспорте.

Новый этап

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские военные продолжили удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить возможности Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, 17 июня Иран и США при посредничестве Пакистана достигли рамочной договоренности о прекращении военного конфликта и подготовке мирного соглашения. Однако уже в среду президент США Дональд Трамп заявил, что эта договоренность "закончилась", после чего начался новый этап военного противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, перед атакой на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, позволявшую осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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