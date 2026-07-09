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США нанесли удар по мосту, соединяющему Иран с Россией: что это означает для военной логистики

Андрей Колотовкин
Новости. Мир
2 минуты
2,9 т.
Истребитель F-35A Lightning II
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США нанесли ракетный удар по стратегическому железнодорожному мосту на севере Ирана. Атака произошла утром в четверг в провинции Голестан, где проходит транспортный коридор, соединяющий Иран с Туркменистаном, Казахстаном, Китаем, а также используемый для грузовых перевозок из России.

Издание Times of Israel со ссылкой на полуофициальное иранское агентство Fars пишет, что целью стал железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан. По информации агентства, маршрут через Туркменистан и Казахстан был одним из ключевых сухопутных путей в Китай, особенно после блокировки иранских портов в Персидском заливе в этом году.

Fars также утверждает, что с конца 2025 года это направление использовалось для перевозки грузов между Россией и Ираном. В то же время агентство отметило, что ремонт моста планируется завершить в сжатые сроки.

По данным иранских СМИ, мост является важной частью железнодорожной инфраструктуры страны. Удар произошел второй день подряд после возобновления американских атак по территории Ирана.

Железнодорожный мост Ак-Таке-Хан в провинции Голестан

Логистический маршрут

По информации Fars, американская крылатая ракета поразила город Ак-Таке-Хан в четверг утром. Агентство назвало его стратегической точкой международного железнодорожного коридора, соединяющего Китай, Туркменистан и Иран.

После удара Иран временно приостановил пассажирское железнодорожное сообщение между Тегераном и городом Мешхед. Местные жители связали повреждение участка пути с американо-израильской атакой.

Иранские государственные железные дороги сообщили, что к месту происшествия направлены ремонтные бригады, а пассажиров, оставшихся в пути, будут доставлять в Мешхед на автомобильном транспорте.

Новый этап

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что американские военные продолжили удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить возможности Тегерана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Напомним, 17 июня Иран и США при посредничестве Пакистана достигли рамочной договоренности о прекращении военного конфликта и подготовке мирного соглашения. Однако уже в среду президент США Дональд Трамп заявил, что эта договоренность "закончилась", после чего начался новый этап военного противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, перед атакой на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, позволявшую осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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