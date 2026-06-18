США и Иран подписали соглашение, направленное на прекращение войны. Фото и видео

Соединенные Штаты и Иран подписали мирное соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и разминирование Ормузского пролива. Подписи на документе поставили американский президент Дональд Трамп и его иранский коллега Масуд Пезешкиан.

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Финальное соглашение стороны планируют согласовать в течение 60 дней. OBOZ.UA рассказывают подробности о подписании мирного договора и его ключевых аспектах.

Подписание раньше анонсированного срока

Ранее в Вашингтоне сообщали, что подписание меморандума о прекращении войны должно было состояться 19 июня в Швейцарии. Подписи на документе должны были поставить вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Однако США и Иран решили ускорить формальности и подписали соглашение дистанционно. Трамп поставил подпись на меморандуме в Версальском дворце во Франции, где он находился в рамках рабочего визита на саммите G7.

Пезешкиан подписал документ, вероятно, в Тегеране. Иранские медиа подтвердили, что меморандум подписан дистанционно в цифровом формате.

"Президент Пезешкиан и его американский коллега Дональд Трамп подписали в четверг рано утром меморандум о взаимопонимании, который официально завершает навязанную войну, развязанную США и израильским режимом против Исламской Республики Иран", – говорится в заявлении иранских государственных медиа.

Стоит отметить, что документ готовили при посредничестве других стран. Важную роль в формировании мирного соглашения играли Пакистан и страны Персидского залива.

После подписания меморандума Трампом и Пезешкианом премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что подписание соглашения на самом высоком уровне демонстрирует приверженность обеих сторон дипломатическому урегулированию конфликта.

Также Шариф отметил, что меморандум вступит в силу немедленно, и в качестве первого шага Исламская Республика Иран мгновенно восстановит доступность Ормузского пролива, а Соединенные Штаты Америки немедленно снимут морскую блокаду.

Глава пакистанского правительства отметил искренние усилия и конструктивный подход руководства Катара в помощи по достижению дипломатического решения конфликта. Также он высоко оценил руководство Королевства Саудовской Аравии, Турции и Египта за их незаменимую роль и неоценимый вклад в этом плане.

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