США отзывают лицензию, разрешавшую продажу иранской нефти: в Reuters выяснили причину

Во вторник Соединённые Штаты отозвали генеральную лицензию, разрешавшую осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей администрации США и американского Министерства финансов. В ведомстве сообщили, что для завершения разрешенных ранее нефтяных операций предусмотрен переходный период до 17 июля.

Ухудшение ситуации

По словам американского чиновника, действия Ирана в Ормузском проливе являются "совершенно неприемлемыми" и не останутся без ответа. В то же время представители США подчеркнули, что участники переговоров продолжают добросовестно работать над достижением окончательного соглашения с Тегераном, несмотря на последнее обострение ситуации.

Решение Вашингтона было принято после того, как в последние дни три танкера сообщили о попадании неизвестных снарядов в Ормузском проливе и вблизи него. Об этом говорится в отчете британского агентства UKMTO, связанного с Военно-морскими силами Великобритании.

На момент публикации Тегеран официально не комментировал эти события. Также никто не взял на себя ответственность за атаки.

Ключевые детали

Еще один американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что предварительные данные свидетельствуют о возможном обстреле трех коммерческих судов со стороны Ирана.

События вокруг Ормузского пролива создают дополнительные риски для дипломатических договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Дальнейшее обострение ситуации может поставить под угрозу переговоры о более широком соглашении, которое предусматривало ограничение иранской ядерной программы и частичное ослабление санкций, в частности в отношении экспорта нефти.

Ормузский пролив, расположенный между Ираном и Оманом, является одним из важнейших энергетических маршрутов мира. Через эту узкую морскую артерию ежедневно проходит около пятой части мирового потребления нефти, а также значительные объемы поставок сжиженного природного газа.

Любое длительное нарушение судоходства в этом районе может привести к дальнейшему росту мировых цен на энергоносители. Это также может усилить финансовое давление на правительства и потребителей, которые и без того сталкиваются с высокой стоимостью топлива.

Последствия для Ирана

Экспорт нефти остается одним из главных источников валютных поступлений для Ирана. Именно эти средства обеспечивают миллиардные доходы государственного бюджета и поддерживают экономику страны, которая длительное время находится под американскими санкциями.

Несмотря на действующие ограничения, в последние годы Тегеран смог увеличить поставки нефти, прежде всего в Китай. Продажа энергоносителей стала одним из ключевых экономических ресурсов страны.

В Reuters отмечают, что новые шаги США, направленные на ограничение такого экспорта, могут существенно усилить финансовое давление на Иран. Это также может повлиять на возможности страны финансировать государственные программы и свою деятельность в регионе.

Напомним, 4 июля началась многодневная церемония прощания с Али Хаменеи. На траурные мероприятия в Тегеране собрались большие толпы, которые скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. Один из ораторов заявил, что люди собрались не для прощания, "а ради мести". Иранские власти рассчитывают, что улицы Тегерана заполнят миллионы людей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 1 марта в Иране подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи и четырёх членов его семьи. В Тегеране объявили о "мести" США и нанесли серию ударов по Израилю и ряду других стран региона.

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