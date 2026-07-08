Конец миру? США начали атаковать Иран из-за нападения на торговые суда в Ормузском проливе

Во вторник, 7 июля, Соединённые Штаты нанесли серию ударов по территории Ирана после атаки иранских военных на коммерческие суда в Ормузском проливе. В Центральном командовании США заявили, что эти действия стали ответом на нападение на гражданское судоходство и нарушение режима прекращения огня, действовавшего между Вашингтоном и Тегераном.

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Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (U.S. Central Command, CENTCOM).

США объявили о начале военной операции

В CENTCOM заявили, что американские силы начали серию мощных ударов по Ирану.

По словам военных, цель операции — нанести Ирану значительные потери в ответ на атаки против коммерческих судов, экипажи которых состояли из гражданских моряков.

В командовании подчеркнули, что иранские удары были безосновательными, представляли опасность для международного судоходства и стали грубым нарушением договоренностей о прекращении огня.

"Силы Центрального командования США начали серию мощных ударов по Ирану, чтобы заставить его заплатить высокую цену за атаки на коммерческое судоходство с экипажами мирных гражданских судов в международном водном пути. Американские удары стали ответом на атаки Ирана против трех коммерческих судов, проходивших через Ормузский пролив. Продемонстрированная Ираном агрессия была ничем не спровоцированной, опасной и стала явным нарушением режима прекращения огня", — заявили в CENTCOM.

Что предшествовало

Вечером 6 июля иранские военные выпустили как минимум две ракеты по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.

По информации американских чиновников, одна из ракет попала в танкер у побережья Омана, в результате чего на борту возник пожар. Этот инцидент также подтвердило Управление морской торговли Великобритании (UKMTO).

Еще одно коммерческое судно также подверглось ракетному удару. Оба корабля получили значительные повреждения, однако информации о погибших или пострадавших не поступало.

В общей сложности за последние дни три танкера заявили о поражении неизвестными снарядами в Ормузском проливе или вблизи него, сообщила UKMTO.

Иран нарушил недавние договоренности

Нападения произошли менее чем через три недели после подписания меморандума, согласно которому Иран согласился прекратить атаки на судоходство в Ормузском проливе.

Кроме того, инцидент произошел после истечения срока действия недельного соглашения между США и Ираном о взаимном прекращении атак в этом районе.

В Вашингтоне расценили ракетные удары по гражданским судам как эскалацию со стороны Тегерана и нарушение достигнутых договоренностей, после чего приняли решение о начале военной операции против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, перед атакой на Иран во вторник, 7 июля, США отозвали генеральную лицензию, которая позволяла осуществлять операции по продаже иранской нефти. Решение было принято после сообщений об атаках на танкеры в Ормузском проливе, а американская сторона предупредила, что действия Ирана будут иметь последствия.

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